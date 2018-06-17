超麻吉！遇困難隨時聊聊 川普父親節計畫：打給金正恩

2018年06月17日 10:41 中時電子報 蔡萱

美國總統川普與北韓最高領導人金正恩上周才在星加坡完成了世紀峰會，川普事後不斷強調自己與這個過去曾批為「火箭人」的獨裁者「關係很好」。川普也在返美後表示，自己對於17日父親節的計畫就是要打給北韓，還說自己已經把可以直通的電話號碼給了金正恩，更和他說當彼此遇到困難時隨時可以直接打給對方，展示兩人新建立的好感情。

川金在上周的峰會上發表共同聲明，走出門時金正恩將手放在川普背上。(美聯社)

六月的第3個星期日是美國的父親節，身為5名子女父親的川普被問及父親節的計畫時，竟然回答是要打給他最新的建立好關係的北韓領導人金正恩。儘管川普只說要在17日「打電話給北韓」，不願意進一步說是打給誰，但是他也透露已經把直通電話給了金正恩，彼此在遇到困難時可以隨時聊聊。

川普返美後不斷表示川金會獲得了大成功，自己成功解決了朝鮮半島的核危機，他還說已經把可以「非常直接」找到他的電話給了金正恩，川普用像極了對待老友的口吻說，我們現在可以遇到危機時，可以對彼此說「我們有個問題」，還說「他遇到困難時，隨時可以打給我，我也可以打給他」。

美朝在峰會上發表共同聲明，表示北韓願意致力於去核化，而美國也成承諾將維護其政權。但民主黨批評這份協議缺乏太多細節，川普對金正恩做出太多協議。

對此川普表示，他相信金正恩會在兩國共同聲明後，對北韓去核化有更進一步的動作。

(中時電子報)