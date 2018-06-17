新加坡日本和加拿大是台灣最愛的國家

2018年06月17日 12:46 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布「2018台灣人最喜愛的國家」全國性民調發表會，台灣人最喜歡的國家前三名是新加坡、日本、加拿大，值得注意的是，對北韓有好感的人增加了11個百分點，反感的人減少了10.7個百分點，顯示「川金會」效果之大。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「2018台灣人最喜愛的國家」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持，選擇中國大陸、日、美、俄、菲律賓、南北韓、新加坡、加拿大、歐盟等10個國家做比較。

根據好感排行榜，台灣人最喜歡的國家是新加坡（88.2%）、第二日本(84.6%)、第三加拿大（82.3%)、第四歐盟各國（74.8%)、第五美國(70.6%)、第六南韓(58.4%)，第七俄羅斯（48.9%），第八中國（48.8），第九菲律賓（37.1%），第十北韓(19.3%)。

台灣人對美國的感覺，有7成左右的人基本上有好感，2成4有反感。與去年相比，好感小幅增加了2.5個百分點，反感則維持在2成4，無明顯差別；對日本的印象，則有近8成5的人對日本基本上有好感，只有1成1有反感。與去年相比沒有改變。

台灣人對北韓的感覺有1成9的人對北韓基本上有好感，但有高達7成1的人有反感。與去年相比，可以發現台灣人對北韓的感覺出現很明顯的轉變，2018對北韓有好感的人增加了11個百分點，對北韓反感的人減少了10.7個百分點，甚至強烈反感的人戲劇性地銳減20個百分點。

游盈隆表示，台灣人對北韓印象或感覺的轉變之大，超乎想像之外，美國總統川普與金正恩的歷史性會面，並獲得巨大成果，有助於東北亞的安定、和平與繁榮，應是其中關鍵因素。

他說，從上述研究發現，台灣人會根據國家發展的現代化程度，包括民主、自由、人權、富裕、社會平等、生態保育、多元包容等等來決定喜好。

此外，2018年除了歐盟之外，台灣人對所有國家的好感都提升，反感都下降，尤其是排行榜的後段班（後五名）包括北韓、菲律賓、中國、俄羅斯和南韓分別有11到4個百分點的提升，對這五個國家的反感也有10到3.5個百分點的下滑。

(工商 )