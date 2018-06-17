毒品通緝犯難耐暑熱 扮慈濟師兄吃冰被逮

2018年06月17日 12:19 中時 王文吉

張嫌拿出弟弟身分證應付警方盤查，還打電話向媽媽討救兵，謊報自己就是證件照本人。（王文吉翻攝）

張嫌打電話向媽媽討救兵，要員警「不信可問我媽」。（王文吉翻攝）

員警使用小電腦比對張嫌臉型特徵，通緝犯身份隨即現形。（王文吉翻攝）

張嫌逃跑時腿軟跌倒，被熱心騎士壓制，警方衝上前將他上銬送辦。（王文吉翻攝）

遭台中地檢署通緝的張男，日前開車外出，到豐原吃鳳梨冰消暑，不料因紅線違停，引來警方盤查。張男看到員警上前，急忙拿出弟弟身分證應付，還打電話搬出媽媽佐證，遭警方識破身分後，居然拔腿跑給警察追，最後腿軟摔倒，被警民合力逮捕送辦。

豐原分局頂街所長董力勛表示，員警本月6日執行巡邏勤務，中午時分經過信義街知名豐梨冰店，發現1輛紅色轎車違停轉角紅線處，1名身穿白長褲、藍上衣的男子站在車旁，看他穿著整齊筆挺，原以為是「慈濟的師兄」。

警方上前上前欲告發，並要求出示駕照、身分證件，對方立即拿出弟弟身分證接受盤查，警員一看照片與本人差距甚大，質疑「這是你的嗎？不是吧？」張嫌故作鎮定，心虛答「對啦！這我啦！」還拿出媽媽證件，並打電話給媽媽，說「不信你可以問我媽！」

兩名員警頭上冒出滿滿「黑人問號」，立即拿出小電腦拍照，正要比對他身份時，張嫌立刻轉身拔腿落跑。員警緊追100公尺左右，最後張嫌因跌倒，被熱心機車騎士壓制，交給追上來警員上銬逮捕。妻子接到通知到警局不斷大罵「叫你不要出去，還要吃冰！為什麼不聽？」

警方調查，33歲張嫌從事土石清運買賣，有多項毒品前科，去年4月間又因持毒遭逮，法院審理後半決他1年7個月徒刑，張嫌不服提起上訴，地院駁回，維持原判，張嫌遲未到案，今年2月遭台中地檢署發佈通緝。

警訊時張嫌表示，這段期間他都居住在大雅戶籍地，並沒有逃逸，也沒有刻意躲藏，因為都沒有收到通知書，根本不知道自己遭到通緝。員警對其說詞存疑，質問「難道你不知道被判刑嗎？還會提上訴咧！」訊後移送台中地檢署歸案。

(中時 )