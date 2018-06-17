政黨認同趨勢民調顯示 民進黨認同度一路下滑

2018年06月17日 11:42 工商 崔慈悌

年底縣市長選舉將登場，台灣民意基金會今天公布民調，民進黨認同一路下滑到只剩29.5%，國民黨小幅回升到23.2%，43.7%是獨立選民，顯示目前全台政黨版圖分布綠大於藍約6個百分點，中性選民仍然是處在高檔狀態。

根據台灣民意基金會今天公布的政黨認同與政黨支持民調，基金會董事長游盈隆表示，我們問：「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」

結果發現：7.9%強烈民進黨，21.6%溫和民進黨，43.7%中性選民，19.3%溫和國民黨，3.9%強烈國民黨，3.5%不知道、拒答。

換言之，在台灣當前藍綠勢力的分布，大體上是29.5%綠，23.2%藍，43.7%是獨立選民。簡單的說，以全國為範圍的調查結果顯示，目前綠大於藍約6個百分點。

他說，從近兩年台灣人政黨認同度，可以看出整體政黨認同趨勢的變化：

第一，民進黨方面，在過去兩年中，我們可以看到民進黨認同的大起大落，最高是2016年6月的51.6%，然後隨著政局演變，形勢的推移，民進黨認同一路下滑，彷彿大江東去，雖然中間有小的起落，但到現在只剩29.5%。

第二，在國民黨方面，自2016年5月最低點16.6%開始，國民黨認同者，和民進黨認同者比，呈現相對低迷但穩定的狀態，而最高點是2017年10月，也只有25.2%，目前則是23.2%。

第三，中性選民或獨立選民方面，在過去兩年中，也呈現了相當大的高低起伏，最低是2016年6月的27%，最高是2018年4月的46.6%，目前則是43.7%，仍然是處在一個高檔的狀態。

第四，2018年5月，民進黨執政兩週年，帶出了一個小高潮，36.7%的認同者，那是自2016年11月以來最高的一次；民進黨過去兩年中，政黨認同最低的時刻是2018年4月的26.2%，跟國民黨只有3個百分點的差距。

他說，從大的方面看，在過去的兩年中，兩大黨認同者加起來最高曾佔有成年人口的70.5%，最低則是49.4%，直到目前兩大黨認同者也只佔52.7%。

整體來看是呈現出一個規模不小的「政黨解組」現象，也可以說是台灣政黨認同相對低潮的時刻，「莫怪政治素人像柯文哲、侯友宜一個個繃出來，還活蹦亂跳，對執政的民進黨構成不小的威脅」。

(工商 )