李家同一句晚景淒涼遭批鬥 包正豪：真正噁心該死的是政客

2018年06月17日 11:06 中時電子報 戴安瑋

淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪今在臉書上po文。翻攝包正豪臉書

教師退休金大砍，就連清大榮譽教授李家同也忍不住，表示覺得自己很傷心，頗有「晚景淒涼」的感覺，並說已經無法去美國參加同學會。不過此言一出，不少網友反酸李家同「富人的奢侈煩惱」，對此，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪今在臉書上po文砲轟，「真正噁心該死的是政客」。

包正豪今在臉書上po出「李家同淒涼說遭批鬥」的一則新聞連結說，最常被攻擊的理由是「觀感不好」，因為現在年輕人低薪，所以已經退休者的退休金高，讓人看不過去。

他並說，年輕人完全不想想人家辛苦一輩子，好不容易退休了，不偷不搶地靠退休金度日，到底哪裡有錯？只是一個「觀感不好」，還是自己說的，就把人打成「米蟲」、「薪水小偷」。說到底，就是，我不好過，你也別想安心過日子，大家一起爛就好了。這是愚者荒謬但樸素的想法，很蠢但可以理解。

真正噁心該死的是那些在背後導演，推波助瀾的政客們，藉此動員群眾，以遂政治目的，為了一己之私，不惜將整個社會撕裂。這些人才是真正該死的人，「始作俑者，其無後乎！」罵人很難罵死，被罵者若無羞恥心，根本不痛不癢。他們只在意選票，那就讓他們失去最在意的東西吧！

(中時電子報)