台中花博的未來建築 一棟具有療癒品質的智慧節能屋

2018年06月17日 11:27 中時 陳世宗

這棟純木構、主結構為台灣柳杉原木，牆體使用農業廢棄回收稻稈在工廠預製成「稻桿捆填充牆」，具可循環利用等特性！（陳世宗翻攝）

每棟建築物都剝奪一部分地球的陽光、風、雨、植物和動物的生命，必須透過建築的療癒品質來贖回這個犧牲。2018台中世界花博特打造一棟具有療癒品質的智慧節能屋，兼顧環境永續及生活品質的未來建築，在台中世界花博石虎的家為民眾現身說法！

台中市政府副秘書長郭坤明說，這棟被茂密森林、原生植栽環抱的永續建築，以四口之家的需求，具備防災、防火、耐震的韌性，且容易複製及推廣；室內面積57坪，採被動式節能設計Passive Design－包含地板架高中空對流層、南面大採光、主空間中央天光。

郭坤明指出，這棟純木構、主結構為台灣柳杉原木，牆體則首度採用三種斷熱複層牆：使用農業廢棄回收稻稈在工廠預製成「稻桿捆填充牆」，再運至現場組裝，加上中空填充牆及紙纖棉填充牆，這樣的牆體斷熱材及泥材粉光具有美觀、可循環再生、固碳、保暖、斷熱、調濕、除臭、防火、耐震等9大效能。

這樣的工法完整呈現，並以剖面牆的方式一目瞭然地呈現在遊客面前。加上複層玻璃窗，產生節能效果，能讓室內溫度一年四季維持在舒適的和緩曲線中，濕度在30至60% 間，二氧化碳濃度在1000ppm以下，並不需要使用額外能源來作為冷暖氣空調。

郭坤明說，該屋還使用1KW 太陽能光電系統、無火爐具及Smart Home智慧環境監控、新風熱交換機等；水的部分，則包含雨水回收供應灌溉、廚房使用後的中水經過香蕉園才排到生態池及排水溝。從規畫、備料到興建完工，將申請「建築碳足跡認證」，兼顧「建築之舒適性及韌性」。

郭坤明強調，面對複合性災難風險極高的台灣來說，非常具有未來性及推廣價值；這棟「石虎的家」為台灣量身打造，兼顧環境永續及生活品質的未來建築。

(中時 )