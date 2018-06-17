海軍敦睦遠航 磐石軍艦首度通過巴拿馬運河

2018年06月17日 11:47 中時 楊佳穎

海軍107年敦睦遠航訓練支隊納編磐石、班超及昆明等3艘軍艦，搭載近800位官兵，在歷經105天、2萬3379.8浬的國外航行訓練後，本月14日返抵國門。過程中，3艘任務艦為有效節約航行時間及油料耗損，並配合敦訪航線規劃，今年兩度通過巴拿馬運河往返太平洋及大西洋；而這也是3艘軍艦首度通過巴拿馬運河。

巴拿馬運河在西元1914年8月15日完成通航，因地理位置連接太平洋與大西洋兩端，有「世界的十字路口」美名。《軍聞社》隨艦採訪指出，要進入運河並不容易，3艘任務艦在進入階梯式運河前，必須先在待命區錨泊，由運河管理單位人員登艦實施文件審查及病蟲檢疫工作，包括艦體結構圖、各油（水）櫃容量與配置圖、艦體各層甲板剖面圖、損害管制說明書、艦船汙（廢）水、艙底船系統說明書等。

另外，還要有檢疫人員登艦實施檢疫及衛生檢查、噴灑藥劑，實地確認乾貨庫、垃圾間及廚房、飯廳等地點是否有老鼠、蟑螂等腳印或排洩物，若不能順利通過檢疫，必須重新清潔整理船艙各部位等待複檢，直至檢疫核可後才可通行。

《軍聞社》也說，查驗工作結束後，支隊各艦依照領港指示起錨，緩緩駛入運河閘道，依高低起伏地勢引水，採階梯式通行，分別通過觀花水閘（Miiraflores）、彼卓米格爾水閘（Pedro Miguel）、加通水閘（Gatun）及穿越連通水閘的人工湖，約需費時8小時。過程中，因運河河道狹窄，艦上官兵必須保持高度警戒，機動式地在艦首、船中及艦尾移動碰墊，保護3艘軍艦順利通過運河。

班超軍艦艦長黃上校指出，今年是班超艦第5次參與敦睦遠航任務，卻是第1次有機會通過巴拿馬運河訪問中美洲友邦國家，所以在進入運河前，特別召集了艦上幹部，對所有導標進行研討，以確保安全、順利完成任務，同時做好相關紀錄，將這難得地經驗仔細傳承下去。

敦睦遠航訓練自民國55年起開始實施，迄今已超過半世紀，除官兵訓練、敦睦邦誼及宣慰僑胞外，主要目的為藉由遠洋航行，訓練海軍官校及國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生，印證在校所學的理論與艦艇實務，做好未來畢業任官的準備。今年海軍敦睦支隊於3月2日啟航，先後拜訪馬紹爾、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯及瓜地馬拉等國，所到之處均獲得熱烈歡迎。

(中時 )