警辦反菸、毒青年少保齡球賽 報名踴躍

台中市警察局第三分局在轄區內保齡球館舉行107年暑期保護青少年青春專案「反菸毒保齡球賽」擴大預防犯罪宣導活動。(馮惠宜翻攝)

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本次活動由分局長陳仕諺開球，帶領青少年擊倒象徵「菸毒」、「詐騙」、「霸凌」、「飆車」、「暴力」、「援交」等犯罪之球瓶。（馮惠宜翻攝）
這場「反菸毒保齡球賽」擴大預防犯罪宣導活動，除保齡球競賽外，現場也有反菸毒害、反飆車、反詐騙等各項犯罪預防宣導。（馮惠宜翻攝）
台中市警察局第三分局舉行107年暑期保護青少年青春專案「反菸毒保齡球賽」擴大預防犯罪宣導活動，青少年參與踴躍。（馮惠宜翻攝）

暑假即將來臨，為倡導青少年從事健康休閒活動，及鼓勵青少年暑假期間投入反菸毒、反暴力等犯罪預防行列，台中市警察局第三分局在轄區內保齡球館舉行107年暑期保護青少年青春專案-「反菸毒保齡球賽」擴大預防犯罪宣導活動，展現青春活力及「反菸毒、反暴力」之決心。

本次活動東、南區各級學校青少年報名踴躍，第三分局為響應學生熱烈參與，雖額外增加數名名額，仍有部分學生向隅。

第三分局每到學校放暑假期間，都會辦理休閒活動，本次活動除保齡球競賽外，現場亦設有犯罪預防宣導攤位提供有獎徵答遊戲，並有警察人員與青少年親切互動，以問答方式說明霸凌正確觀念及反菸毒害、反飆車、反詐騙等各項犯罪預防宣導，藉由活動寓教於樂，潛移默化中，將法令及自我防護觀念向下扎根，深耕法治與道德觀念。

第三分局分局長陳仕診呼籲家長，多關心孩子的動向與交友情形，陪同孩子在人生重要階段一起成長。另青少年務必要拒絕菸、毒，暑期騎乘機車結伴出遊時應避免駕車超速等危險駕車行為，降低交通事故發生，若遇有被騙(害)情事時，可撥打報案專線：110、婦幼專線：113、反詐騙專線：165。

(中時 )

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