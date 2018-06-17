你吃過嗎？台中人的端午節 就是要吃肉粽配麻薏！

台中人的古早味！清涼消暑「麻薏湯」

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麻薏地圖中標示19間台中在地店家，並透過鐵道、高速公路及省道，標示出大台中山、海、屯、城各區。（陳世宗翻攝）

台中的端午就是要吃肉粽配麻薏！台中市長林佳龍17日在臉書分享台中夏季限定麻薏地圖，列舉多間在地販賣麻薏的店家，並介紹台中限定特產麻薏，地圖一貼上臉書，引發台中人熱烈迴響，網友紛紛留言「好懷念！」、「每年夏天都會吃！」、「這是一種鄉愁啊～」，還有住在台北的網友說「很想回台中吃麻薏。」

林佳龍今日在臉書貼文說「前年端午節，一位幕僚畫了肉粽地圖，讓大家按圖索驥。今年，他再度彙整了台中獨有的麻薏，我實在忍不住一定要分享！」麻薏地圖中標示19間台中在地店家，並透過鐵道、高速公路及省道，標示出大台中山、海、屯、城各區。

台中市長林佳龍在臉書分享台中夏季限定麻薏地圖，列舉多間在地販賣麻薏的店家，並介紹台中限定特產麻薏，地圖一貼上臉書，引發台中人熱烈迴響！（陳世宗翻攝）

網友也在貼文底下回應，「很接地氣！」、「巷仔內的幕僚！」，並稱讚林佳龍的幕僚是繪圖高手。林佳龍介紹，「麻薏」是黃麻的嫩葉，有豐富的維他命與礦物質，產期在清明至中秋間，6月中開始盛產，傳統的吃法是加入番薯、吻仔魚煮成冷熱皆宜的羹湯，可消暑降火。

林佳龍說，麻薏是苗栗以南、彰化以北的在地人才知道的夏季限定美味；除了傳統吃法外，現在有不少麻薏創意食品，例如麻薏糕餅、麻薏奶茶、麻薏冰淇淋等。地圖一貼上臉書，引發台中人熱烈迴響網友紛紛留言「好懷念！」、「每年夏天都會吃！」、「這是一種鄉愁啊！」

林佳龍為方便民眾，只要網友在貼文底下留言「我還想要肉粽地圖」，前年由幕僚所繪製的整理的「中部粽地圖」就會透過私訊傳送，讓民眾用肉粽、麻薏地圖，體驗台中限定端午節吃法。

(中時 )

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