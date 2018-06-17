《翻爆旺美食》端午節特輯！全台名粽大賞

端午節特輯！全台名粽大賞

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中時電子報
綜合報導

◎吉鄉肉粽簡單樸實 堅持好客味

以手工糕點客家粽聞名的「吉鄉肉粽」，40多年來業者堅持以後山純淨食材，強調「慢蒸、細煮」，花東縱谷好米透過一道道傳統客家工法，加入日曬、細切、甕藏的客家菜脯等傳統配料，業者曾國智笑說，簡單、樸實，堅持好客味，就是肉粽好味道的唯一配方。

◎富品家飄粽香 端午限定人氣夯

端午節將至，新北市金山區第一市場內的「富品家」飄散濃濃粽香，店內每逢端午推出季節限定的古早味蛋黃肉粽，混合特殊比例的精選濁水米、圓糯米、長糯米，口感Q彈，搭配蛋黃、滷肉、香菇、花生、菜脯等飽滿內餡，入口層次豐富、鹹香入味，現場購買、線上訂購人氣超夯。

◎活招牌！成家肉粽百年老字號

新竹市百年老店之林中，成家肉粽大王堪稱在地肉粽賣最久的活招牌，傳承至今已跨入第4代，超過一世紀的好滋味，堅持手工製作，原汁原味保留傳統口感，不必另沾醬就令人口齒留香。

◎安心!純手工元寶粽 天然無添加

位在彰化縣員林華成市場靜修路口的北門肉粽，是在地知名銅板美食，最大特色是原本菱形的粽子因兩邊拉長，而呈現元寶形狀，鹹香軟糯的粽子澆淋上自製白色甜米醬，令人一口一接一口，不少人當成正餐或下午點心，天天吃不膩。

◎一「粽」難求！阿婆肉粽人氣夯

台南市中西區中山國中大門口對面的遠馨阿婆肉粽，從第1代吳楊珠開賣肉粽，至今第3代接手，賣了快半世紀，從每顆15元的時代現在每顆45元，生意愈做愈夯，端午節前夕一粽難求，每天開門1小時多就全數賣光。

◎吳家肉粽英 不沾醬也好吃

高雄吳家肉粽英料多又好吃的軟綿肉粽每逢端午節訂單就接不完，老闆李武承說，不少顧客選擇將粽子宅配送到家，為了避免趕不出貨，6月9日已停止接宅配訂單，但仍有許多客人為了吃到這家美味粽子，打電話訂購到店家取貨或購買，客人絡繹不絕。

(中時電子報)

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