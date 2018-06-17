影》屁孩抱抱打破玻璃像 爸媽要賠400萬

2018年06月17日 12:05 中時電子報 楊幼蘭

誰也想不到，5歲男孩一個愛的抱抱，竟然會讓爸媽面臨約400萬台幣的賠償。

據福斯新聞（Fox News）與《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，古德嫚（Shannon Goodman）和先生5月19日帶著剛從幼稚園畢業的5歲兒子和另外3個孩子，到美國堪薩斯城（Kansas City）陸上公園（Overland Park）社區中心參加婚宴。

沒想到兒子看到會場有尊鑲嵌著玻璃與鏡片的雕像，便趨前抱抱，可是雕像太重，隨即失去重心掉落地面。

由於事發當時，古德嫚在和朋友聊天，而小孩闖了禍後，看媽媽似乎沒注意，就不聲不響地跑開。後來古德嫚看到雕像掉落，告知工作人員，但也沒特別放在心上。

沒想到，古德嫚最近卻接到堪薩斯城的保險公司來函，說古德嫚和她先生沒有盡到照顧小孩的責任，以致雕像嚴重受損，要他們賠償13.2萬美元（約400萬台幣）。

不過，古德嫚說，她沒打算付這筆錢，並堅稱孩子不是故意這麼做，整件事只是意外。她並表示，根本沒料到這座雕像那麼值錢，聽到對方求償的金額，簡直讓她驚呆了。

「這顯然是意外，明明就是意外，」她直白地表明，「我不想貶低他們藝術品的價值，但我沒辦法付那筆錢。」

而創作藝術家李昂斯（Bill Lyons）則說，作品已受損，讓他賣不出去，因此希望獲得賠償。李昂斯表示，按照他所投入的時間，他認為這作品應該要值這麼多錢。

(中時電子報)