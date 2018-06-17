台灣最美麗風景 陳樹菊獲頒清華大學榮譽校友

2018年06月17日 11:44 中時 陳育賢

清大校長賀陳弘（右）16日晚間親將清華榮譽校友頒授予陳樹菊。（清大提供）

清大主祕呂平江（右）把永久校友證送至陳樹菊手上。（清大提供）

陳樹菊獲頒清華榮譽校支後，維持其一派謙遜，自謙自己只是賣菜人，清華要頒榮譽校友給她，讓她嚇了一跳。（清大提供）

台灣最美麗的風景、《Time》時代雜誌年度最具影響力百大人物、《富士比》2010亞洲慈善英雄人物榜的台灣最具知名慈善家、賣菜阿嬤陳樹菊，16日晚間獲清華大學頒贈為榮譽校友，陳樹菊依舊是謙遜如昔，自謙只是在路邊攤的賣菜人，從沒想過會得到清華大學的肯定。

清華大學昨天晚上在高雄舉行南部校友成立大會，而該校中文系教授楊儒賓、生科系教授曾晴賢幾年前就提議校方頒發榮譽校友或榮譽博士學位予陳樹菊女士，此提議獲校方一致通過。

清大校長賀陳弘獲知行動不便的陳樹菊最近來到高雄市調養身體，校方立即著手安排頒贈榮譽校友作業，藉南部校友會的成立晚宴，特別邀請陳樹菊就近來到會場，親將榮譽校友證書頒予陳樹菊、主祕呂平江也把永久校友證送至的其手上。

昨晚的大會有清大校友150多人參加，在地與會人士全部起立鼓掌，歡迎陳樹菊成為清華的一分子，校長賀陳弘說，希望藉此除了表彰陳樹菊的義行，也盼陳樹菊能成為清華師生的典範。陳樹菊女士只是繼小提琴家林昭亮之後，第4位清華榮譽校友，相當難得。

陳樹菊獲獎時仍舊是其謙遜、和藹的一派風格，低調謙虛表示，她只有小學畢業啊，清華大學要頒授她為榮譽校友，讓她嚇了一大跳，她只是在路邊攤賣菜的人而已，默默做事，從沒想過會得到清華大學的肯定。

她在晚宴時也獲知清大有1萬多位學生，她當場也勉勵學生說，1人1天只要捐10元、20元，累積起來就有很多錢，可以做很多事，行善不必要賺大錢才行，只有小學畢業的她，最後也不忘特別感謝她國小老師的教導。

賀陳弘表示，清華的校訓是「自強不息，厚德載物」，陳樹菊的義行就是最純粹無瑕的典範，她的德行超過言語所能表達，陳樹菊女士是「人格者」，無私奉獻公益數10年如1日，許多人的成就雖大，但相對於她的義行卻顯得微不足道，我在她面前感覺渺小，陳樹菊女士今天成為清華的榮譽校友，實則是清華的榮譽！

陳樹菊女士是台灣台東人，1950年生。其只有小學畢業，從13歲起，為了維持家計、支持手足就學，在台東傳統市場的菜攤開始賣菜。她認真賣菜，每周辛苦工作6天、每天18個小時，憑著誠懇正直、勤奮積極。

她無論賺了多少錢，都沒有用在自己身上，而是完全回饋社會，持續資助貧弱孤幼兒童、捐贈學校圖書館與醫院，至今捐款超過1000萬元，並擬成立基金會，繼續幫助需要的人。

她的善行義舉受到國內外的關注。大導演李安與陳樹菊素昧平生，但深受其故事所感動，主動向時代雜誌《Time》推薦為最具影響力的時代百大人物。

2010年《富比士》雜誌將陳樹菊女士選入其亞洲慈善英雄人物榜；同年，《時代》雜誌將她選為年度最具影響力時代百大人物；《讀者文摘》將第4屆年度亞洲英雄獎；教育部頒贈1等教育文化獎章。2012年，因長年行善展現「純粹利他主義」獲頒麥格塞塞獎。

(中時 )