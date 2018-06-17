楊麗花丈夫私生子跨海認父 法院確認親子關係

楊麗花丈夫私生子徐國璋（左）跨海認父，法院確認親子關係。（中時資料照）

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中時
楊麗花與洪文棟。(資料照片)

男子徐國璋自稱是「歌仔戲國寶」楊麗花丈夫、前立委洪文棟的私生子，去年返台打官司認祖歸宗；洪否認是徐的父親，並拒絕親子鑑定，士林地院認為徐曾稱洪為「爸爸」，洪還長期無償提供徐金錢，還代付婚紗費用，裁定確認徐、洪親子關係存在。

據指出，徐母曾是台中舞廳名花，為家中生計，19歲在舞廳上班認識就讀高雄醫學院的洪文棟。2人一見鍾情，曾在高雄同居。

徐國璋控稱，母親1956年和洪文棟交往，6年後生下他，但因洪當時有婚姻，母親只能獨自扶養他長大，他直到10歲才被告知父親是洪，他每次見洪都稱呼「爸爸」，洪從未否認。

徐稱，他和母親在美國生活期間，洪多次匯款10萬美金，替他支付大學學費、購車款、心臟手術費用等，足見洪有撫養事實。他因洪長期漠視2人父子關係、遭受他人異樣眼光，才提告確認雙方親子關係。

洪不否認透過秘書等人匯款，表示他只是幫助舊友的子女。另徐的戶籍資料顯示，徐出生登記母親為胡秀梅，雖胡坦承謊報，戶政機關也更正登記徐的生母為徐英妹，但徐應舉證證明生母為徐英妹。

法官傳喚徐男前妻作證，指結婚前曾和徐一同去醫院找洪，徐也稱洪為「爸爸」，事後還拿5萬元給他們去拍婚紗照。

法官指出，洪沒有否認和徐英妹交往，但不願接受鑑定親子鑑定。洪有醫師資格，曾任立委，有相當身分地位，若徐非親骨肉，不可能任由徐稱呼「爸爸」，長期無償提供金錢，代付婚紗費用，洪說詞與常情不符，裁定徐、洪親子關係存在。本案可上訴。

(中時 )

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