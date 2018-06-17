前新竹市長室祕書曾文濤轉戰議員 為棒球發聲

2018年06月17日 12:07 中時 陳育賢

前新竹市長室祕書曾文濤（右）過去是棒球校隊出生，此次希望進入議會後為竹市棒球運動努力。（陳育賢攝）

前新竹市長室祕書曾文濤（右）過去是棒球校隊出生，此次希望進入議會後為竹市棒球運動努力。（陳育賢攝）

前新竹市長室祕書曾文濤（右二）過去是棒球校隊出生，此次希望進入議會後為竹市棒球運動努力。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅前市長室祕書曾文濤，此次辭去祕書職務，在林智堅的鼓勵下，將投入下屆東區市議員選舉，而曾文濤過去是棒球校隊出生，全身充滿運動細胞，從小就喜歡運動的他，也曾經是學校運動會中奪牌的常客，此次更是希望進入議會後，為竹市棒球運動發聲。

年紀輕輕的曾文濤其實投入棒球運動已近25年，除了滿腔的服務效率與熱忱，也可從他口中聽出滿腹的棒球經。

曾文濤說，4年前進入市府服務，踏入公共服務領域，雖然自己能夠打球的時間少了很多，但是在工作領域上，因自己對於棒球運動的專業知識，主導了多項市政在棒球軟硬體上的建設與規畫。

包括近幾年興建的虎林棒球場、新竹市立棒球場的整建計畫、竹市3級棒球的相關培訓、補助計畫，到現在正在進行新竹左岸棒球場、慢壘球場、運動園區的催生，都是由他參與其中提供策略、設計與規畫，讓近幾年新竹市的3級棒球與壘球運動能夠蓬勃發展。

曾文濤表示，有感於現在的孩子都接觸太多3C產品，沒有足夠的運動時間，所以在2018年初在他號召下，與多位熱愛棒球運動的朋友，籌組了新竹市活力社區棒球隊，完全義務教導喜愛棒球的小朋友，並利用周末時間真正來體驗棒球運動。

每周六下午他也換上輕便的棒球服，親自帶著孩子們練習揮棒、傳接球，奔馳在紅土球場，孩子們自然純真的笑容，就是給他持續前進的動力。

成軍不過半年的新竹市活力社區棒球隊在教練團密集的培訓下，將於下個月前往台中參加成軍後的第1場正式比賽。

曾文濤表示，除了要利用比賽帶給這些小球員們正確的態度與觀念之外，他更和這些小球員們約定好，要一起號召朋友們，只要比賽球隊每得1分，就捐1000元給新竹家扶等團體做公益，待比賽結束之後，也會親自帶著孩子們前往弱勢單位，將這些善款由孩子們親手轉交，體驗社會服務與救助，也希望竹市每個幼童都能安心快樂的長大。

而這些小朋友們在得知有此公益作法後，鬥志與球技似乎都受到感染，為了能幫助弱勢小朋友，大家練習的更加認真，大夥練習時，都士氣高昴的不斷喊出「1分1000元」，連教練團都被孩子們感動。

(中時 )