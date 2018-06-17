綠營助理批姚姚 丁守中：這樣的助理該開除了

2018年06月17日 12:06 中時電子報 綜合報導

外傳綠營有議員和助理不滿要為立委姚文智動員造勢，質疑「小雞要扛母雞」，甚至諷刺是「殘廢飛不起來的母雞」。國民黨台北市長參選人丁守中今天為姚文智緩頰，認為一個助理的意見不必特別在乎，甚至「這種助理就應該開除了」。他也說，面對民進黨與市長柯文哲的執政優勢，國民黨是市長、里長、市議員相互一體，相互支援，「大家都是戰鬥機」，由他這隻勤奮的母雞帶著戰鬥機向前衝。

丁守中今早是在參加國民黨內湖區黨員慶生會時作了以上表示，現場包括市議員吳世正、闕枚莎、陳義洲、參選人李明賢、游淑慧、立委李彥秀等幾乎全員到齊，展現團結氣勢。丁守中也承諾，他當選市長後，除恢復重陽敬老金、加速都更之外，也會全力推動社區托幼、托老、一校一公托等措施，配合推動時間銀行，讓台北成為更宜居的城市，獲得在場群眾熱烈支持。

丁守中也說，批評姚文智的言論只是一個助理的意見，各種各樣的放話其實並不代表民進黨基層的看法，甚至當初他在初選時，也有人這樣子講他。

另針對民進黨祕書長洪耀福將出任姚營競選總幹事一事，丁守中表示，相較於民進黨掌握中央資源，柯文哲握有台北市政府資源，他現在採不同、另類的選舉方式，每天都勤走基層，同時加速在網路與社群媒體上成立虛擬總部及後援會，推動設立行動總部，甚至議員的總部就是他在各地的分部。吳世正也肯定丁守中的能力與勤奮，並強調只有用新的方法來競選，才符合新的網路世代的需求。

至於外界關心競選人事問題，丁守中說，競選總部成立時間約在8月底，到時會一併宣布總幹事等人事。

(中時電子報)