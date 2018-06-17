受邀參加時力參選人活動 姚文智：大綠小綠都是綠

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時代力量北市議員參選人蕭新晟競選辦公室成立，今早舉行開幕茶會，台北市長柯文哲到場祝賀離去後，民進黨台北市長參選人姚文智也現身，他強調，不管大綠、小綠（時代力量）都是綠，選舉要分競合擊，除了民進黨議員要全數當選外，也希望獲時代力量支持。

柯文哲與民進黨分手後失去政黨奧援，努力尋求與小黨合作機會，他上午率先出席茶會，離去後姚文智也到場，兩人一前一後出席時力活動，頗有較勁意味。

姚文智表示，民進黨和時代力量在立法院長期下來，對很多法案、理想的追求都是一致的，希望蕭新晟加入本土團結行列，大綠、小綠團結起來，共同展現台灣本土的力量和價值信念，未來就不必多慮，對日後與時力合作有信心。

被問及623大型造勢晚會是否會邀請時力出席？姚文智說，原本規畫邀請民進黨的公職，之後期待在不同階段跟時力合作，整個選舉不是只有一場，不可能那天把所有的菜都出完。

對於柯文哲、姚文智先後參加開幕茶會，時力立委兼北市黨部主委林昶佐說，在3名主要參選人中，找理念相對接近的人來參加，是很自然的事情。未來有一系列的聯合競選，會跟2名主要參選人對話，反映給市民知道。

媒體追問，既認為與柯文哲理念接近，是否表示可認同「兩岸一家親」論述？林昶佐說，理念接近包括不同層面，柯的兩岸論述是這樣，但時力不會用這種方式描述兩岸，其他部分包括托育、市場改建等，有看到柯市府的努力。

林昶佐還說，一開始邀請時，柯的時間先空出來，姚則是排除萬難過來，不需要相互比較。至於，柯文哲常說自己跟林昶佐是好友，林笑說，姚文智也是他的好朋友，還沒從政前就認識了。

(中時 )

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