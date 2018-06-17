半夜打虎 中船重工總經理孫波被查

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旺報

據中共中央紀委網站消息，中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這則消息在16日晚間9點半發出，頗有半夜打虎之勢，受到矚目。

孫波1961年出生，1982年8月大連工學院船舶設計與製造專業本科畢業，2007年7月獲得大連理工大學船舶與海洋結構物設計製造專業工學博士學位，研究生學歷，高級工程師（研究員級）。

孫波歷任大連造船新廠造船技術所科長，副所長；經營處處長、副總工程師、副廠長；大連新船重工有限責任公司董事、副總經理、總經理；大連造船重工有限責任公司董事、總經理；中國船舶重工集團公司總經理助理，大連船舶重工集團有限公司董事長、總經理。2009年12月任中國船舶重工集團公司黨組成員，兼任中國船舶重工股份公司總經理、大連造船廠集團有限公司董事長。2012年4月任中國船舶重工集團公司副總經理。2015年3月任中國船舶重工集團公司董事、總經理、黨組副書記。

在擔任大連船舶重工集團有限公司董事長兼總經理時，孫波還曾被授予「遼寧省十大傑出青年企業家」、「大連市企業改革紀念章」等。

中國船舶重工集團成立於1999年7月1日，是由原中國船舶工業總公司部分企事業單位重組成立的特大型國有企業，是大陸國家授權投資的機構和資產經營主體。

作為解放軍海軍裝備科研生產的主體力量，中船重工承擔著航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障任務。

(旺報 )

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