放縱夫妻檔員工院內賣水果挨批 監察院駁：私人行為

2018年06月17日 12:29 中時電子報 張國欽

監察院一對夫妻檔公務員，每日下班前至各科室接水果訂單，隔日再分送至辦公室，時間長達10年，遭人拍攝影片向媒體爆料，直指這對夫妻明顯違反《公務人員服務法》，怒批監院平日彈劾他人，卻無視內部員工違紀。監察院政風室則回應指出，買水果是私人行為，否認縱放。

台大醫師日前因身兼部落客林氏璧身分，遭公務員懲戒委員會記過，然而，監察院資料統計，過去2年，彈劾此類型案件逾49件，懲處人數49人，但六職等的邱姓員工及12職等的邱妻，在監院內賣水果卻未遭內部調查，監院內部人士譏諷說：「邱男的公務員身分是「副職」，賣水果比較像正職。」

據《蘋果》報稿，爆料民眾表示，邱男在國防與情報委員會擔任科員，妻子則是財產申報處副處長，2人每天下班前勤跑各科室收水果訂單，於隔日清晨從三重青果市場載運「客戶」指定水果，運送至監院後，分批拖至正門會客室及財產申報處五組辦公室，當成臨時倉庫，邱男因此穿梭各單位，直到訂購水果全部送完為止。

爆料民眾說，曾看過政風、人事單位協助邱男推車（搬水果），他痛批對大多數奉公守法的監院員工來說，叫做「嚴以律人、寬以待己」、「刮別人鬍子前也不先刮刮自己的鬍子」。監院員工私下透露，夫妻倆10年內買下3千萬元豪宅。邱男的哥哥是法官，妻子屬監院權力核心，諸多監院員工都敢怒不敢言。

對此，監察院政風室發聲明指出，邱男2008年起協助監院員工合作社訂購水果，2011年後有同仁私下委訂，稱邱男未收取報酬及服務費。至於購入3千萬豪宅，則是邱男靠積蓄、貸款及親友協助購得，若有投訴者所稱監院員工之任何不法行為，將交由政風室依規定查明處理，如有藉職務機會違反相關法令規定，經查有違法事實及證據，絕對依法究辦。

(中時電子報)