外媒：大陸海航集團負債近6000億 政府將助其止血

2018年06月17日 13:38 中時 楊家鑫

大陸海航集團去年底傳出「資金鏈危機」，造成股價暴跌、延期兌付等問題，彭博社日前披露，海航集團目前所承受的債務已超過5986.9億元人民幣（約合2.83兆新台幣），但中國政府已同意為其「止血」，正協助籌集資金。若是債務問題得以解決，海航集團未來在全球範圍內的投資戰略也將得到改變。

大陸觀察者網引述彭博社報導指出，一位不願透露姓名的消息人士稱，大陸政府高層認為海航集團遇到的僅僅是流動性問題，應支持海航融資。6月12日，中國央行一位高層官員已和三家監管機構、海南省政府、海航集團董事局主席陳峰和該集團最大的債權人開過了會，並在會中「鼓勵各方支持海航集團發債」。

報導稱，海航集團自去年年底就傳出存在「資金鏈危機」，隨後在今年1月得到了海航高層的默認。彭博社分析人士認為，海航集團承受著超過5986.9億元人民幣的債務。

大陸政府此舉對海航集團來說可謂雪中送炭，該集團去年的利潤還不足以支付利息開支。股價暴跌、流動性出現危機、停貸風波四起、延期兌付等問題下，海航一度成為金融機構眼中的「燙手山芋」。

報導稱，自2003年秋季宣佈實施產業鏈延伸和多元化戰略轉型以來，海航在全球的並購操作眼花繚亂。截至2017年，海航集團全資和控股的子公司數量已經達到454家。如今隨著借貸成本激增，海航已從「買買買」轉為「賣賣賣」模式。

僅今年春節前後，海航處置的海外資產已接近120億元人民幣；彭博社在此基礎上補充道，海航今年出售的建築項目和股票總價值約有965.6億元人民幣。若是債務問題得以解決，海航集團未來在全球範圍內的投資戰略也將得到改變。

(中時 )