中澳複雜政治背景下 大陸去年對澳投資下降11％

2018年06月17日 13:39 中時 楊家鑫

四大國際會計師事務所之一的「畢馬威」日前發布大陸企業在澳洲投資報告，稱2017年大陸投資者在澳洲的投資減少了11％，從2016年的115億美元降至103億美元，這是近幾年來的最大降幅。大陸觀察者網引述外媒報導稱，在中澳政治關係複雜化背景下，中國大陸對澳洲投資開始縮減，這始於現任總理特恩布林掀起的新麥卡錫主義攻勢。

大陸觀察者網引述俄媒報導指出，6月12日，全球知名會計師事務所畢馬威(KPMG)與雪梨大學共同發佈第14期《揭秘中國企業在澳洲投資》報告稱，2017年中國投資者在澳洲的投資減少了11％，從2016年的115億美元降至103億美元。

報導稱，澳洲經濟依舊對華依賴嚴重。正是借助於與中國的積極貿易，澳洲才能夠消除2008年全球金融危機帶來的後果，並在沒有重大損失情況下從危機中走出。最近10年時間裡，兩國經濟關係發展迅猛。但去年年末，關係開始變差。

報導指出，中國對澳洲投資出現下降，與中澳政治關係複雜化背景密切相關。在澳洲總理特恩布林宣布中國捲入其內部事務、媒體和教育機構工作後，兩國關係變得複雜起來。澳洲前總理陸克文曾批評特恩布林，稱其掀起了新麥卡錫主義攻勢。

報導稱，針對中國所面臨的對外投資形勢，商務部新聞發言人孫繼文去年就曾表示，個別發達國家對中國投資特別是國有企業投資的限制壁壘增多，增加了中國企業未來對外投資的風險和不確定性，預計2017年中國對外直接投資將放緩。

(中時 )