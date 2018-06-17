冰島臨破產邊緣沒砍公教退休金 蔡正元感嘆稱...

2018年06月17日 12:51 中時電子報 謝雅柔

前國民黨政策會執行長蔡正元稍早在臉書發文指出，陳水扁時期，農業金庫的民進黨人馬以為「冰島國家銀行」是冰島的「國有銀行」，買了該銀行幾百億元債券，結果2008年金融海嘯農業金庫賠慘了。但蔡說冰島即使面臨破產邊緣，也沒刪砍教師和公務員退休，還蓋了很多溫室足球場，養出世界超強足球隊。「這一點是中國大陸、台灣、香港、澳門、新加坡都自嘆不如的地方」。

首度踢進世界盃的冰島，昨面對整場比賽持球時間比超過7成、有26次射門機會的阿根廷，用強悍防守擋下一波波攻擊，再靠芬柏加松踢進隊史在世界盃的首球，爆冷以1比1踢平阿根廷，獲得網友激賞。

冰島在世界杯足球賽打出世界名氣，蔡正元說冰島人口35萬人，只有台灣的幾十分之幾，但土地是台灣三倍大，國民所得是台灣的兩倍大。蔡說冰島原是挪威或丹麥的一部份，為了遠離戰火，趁著第二次世界大戰獨立。蔡說冰島人很識相，不設軍隊、不挑強鄰，賺了錢不買武器，給人民豐厚退休金。

蔡正元提及，陳水扁時期，農業金庫的民進黨人馬，以為「冰島國家銀行」是冰島的「國有銀行」，買了該銀行幾百億元債券，結果2008年金融海嘯，農業金庫賠慘了。蔡說冰島即使面臨破產邊緣，也沒刪砍教師和公務員退休金，還蓋了很多溫室足球場，養出世界超強足球隊。蔡說「這一點是中國大陸、台灣、香港、澳門、新加坡都自嘆不如的地方」。

(中時電子報)