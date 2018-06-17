世足花絮》一日球迷被抓包！ 最愛足球員她神回「柯瑞」

2018年06月17日 13:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年足球世界盃在俄羅斯已開戰，這也引起許多人的關注。雖說台灣足球並不盛行，但大家多少都會想在這股熱潮上「跟風」一下，這時就會出現許多「一日球迷」，不管是足球員的好球技吸引你，或是足球員的好顏值讓你瘋狂，都應該要做好功課，免得讓自己出了個大糗。

其實，所謂的一日球迷，就是指平常對於球類比賽並無關注，只有在重大賽事才會跟風。但這些所謂的「偽球迷」也是要做好功課，以免在跟大家套論賽事時出糗，根據三立新聞報導，就有一日球迷不小心現形了，在問到今年世足賽主辦國是哪裡時，竟有人回答「巴西」，另外還有人直接說自己最愛的足球明星是「柯瑞」(NBA球星Stephen Curry)。

偽球迷被抓包，問到最愛足球明星竟回柯瑞。圖為NBA冠軍球隊金州勇士隊。（法新社）

在大陸也出現不少爆笑情況，不少中國球迷直呼想到俄羅斯幫中國加油，但這次的中國隊根本就沒踢進會內賽。為此，黑龍江有所大學更是貼出告示，貼心告知「偽球迷」，第一條就強調「沒有中國男足」，甚至央視還緊急推出「偽球迷生存指南」，提醒「中國、美國、荷蘭、義大利通通都沒有進入世界盃」，

此項消息也笑翻PTT上的網友「哈哈哈勇迷丟臉」、「一郎又踢出全壘打啦」、「這連一日球迷都沒資格當啦XDD」、「勇迷水準不意外」、「我勇迷拉 但是這也太鬧」、「希望台灣這屆可以奪冠」。

(中時電子報)