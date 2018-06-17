電信三雄因499之亂大賺一筆 今嘗苦果

499之亂引發全台喪卮潮，擠爆各電信門市申辦。（資料照/郭吉銓攝）

友善列印
中時電子報

499之亂引發全台喪屍潮，約有200萬用戶申請，讓中華電信搶回不少老客戶，董事長鄭優接受媒體專訪時表示，中華電信這次是以戰止戰，不再讓遠傳、台灣大搶走老客戶。不過，手機大廠認為499之亂已重傷國內智慧手機銷售表現，「來客數全部在499大量消化了，導致購機買氣冷颼颼」。

根據《中央社》報導，台灣手機市場近來氣氛低迷，因技術升級面臨瓶頸、電信業補貼下滑、市場漸趨飽和等多重挑戰，4月智慧機銷售量跌破50萬支大關，驚見49萬支，年減8.5%，已是連續4個月衰退。

遠傳電信表示，499吃到飽熱潮，讓門市人員沒空賣手機，5月手機銷售量，不排除會比4月的49萬支更少。神腦也預期今年全年全台手機銷售量700萬大關恐不保，比去年的733萬支，下滑一成至一成五。

手機大廠宏達電則認為，這次499低價方案，約有200萬用戶申請，等於空機市場出現200萬支的需求，預估是以中低階手機為主，一改過去消費者綁高資費購入高階機款的習慣。

有業者表示，今年4月綁機比率已從去年的65%下滑至61%，今年5月可能會跌破6成大關；進一步分析，以前合約和購機是綁在一起，現在則會脫鉤，以前消費者換機週期大概是24個月、30個月，現在可能更延長。

(中時電子報)

世足花絮》一日球迷被抓包！ 最… 不賺錢也要做 張倡榮組醫師團隊 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。