電信三雄因499之亂大賺一筆 今嘗苦果

2018年06月17日 13:04 中時電子報 戴安瑋

499之亂引發全台喪屍潮，約有200萬用戶申請，讓中華電信搶回不少老客戶，董事長鄭優接受媒體專訪時表示，中華電信這次是以戰止戰，不再讓遠傳、台灣大搶走老客戶。不過，手機大廠認為499之亂已重傷國內智慧手機銷售表現，「來客數全部在499大量消化了，導致購機買氣冷颼颼」。

根據《中央社》報導，台灣手機市場近來氣氛低迷，因技術升級面臨瓶頸、電信業補貼下滑、市場漸趨飽和等多重挑戰，4月智慧機銷售量跌破50萬支大關，驚見49萬支，年減8.5%，已是連續4個月衰退。

遠傳電信表示，499吃到飽熱潮，讓門市人員沒空賣手機，5月手機銷售量，不排除會比4月的49萬支更少。神腦也預期今年全年全台手機銷售量700萬大關恐不保，比去年的733萬支，下滑一成至一成五。

手機大廠宏達電則認為，這次499低價方案，約有200萬用戶申請，等於空機市場出現200萬支的需求，預估是以中低階手機為主，一改過去消費者綁高資費購入高階機款的習慣。

有業者表示，今年4月綁機比率已從去年的65%下滑至61%，今年5月可能會跌破6成大關；進一步分析，以前合約和購機是綁在一起，現在則會脫鉤，以前消費者換機週期大概是24個月、30個月，現在可能更延長。

(中時電子報)