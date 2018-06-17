東風41近服役！英媒：下一步主力開發巨浪3導彈

東風41型導彈，一直是大陸最神秘的核武器。（圖/環球網）

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中時電子報

中國大陸日前被曝東風-41洲際彈道導彈在5月進行了第10次試射成功，也讓過去一直傳言將在今年年初服役的東風-41，離服役更加接近。而且東風-41的試射已經完成的話，中國大陸下一步的重點可能轉向潛射型號，也就是巨浪-3導彈的研發。

美國《華盛頓自由燈塔》6日引述美國匿名國防官員消息，攜帶多個彈頭的東風-41導彈，5月27日從中國大陸北部的太原衛星發射中心升空，再飛行數千公里以後，命中西部戈壁沙漠中的靶場。

料將列裝！陸東風-41第10次試射成功

據英國《詹氏防務周刊》報導，雖然沒有中國官員出面證實這項消息，但是英文版的《解放軍報》也報導了這項消息。

東風-41導彈為三級固體燃料洲際導彈，最大射程在12000-15000萬公里，有效載荷約為2500公斤，能攜帶最多10個多目標重返大氣層載具（MIRV）。其有效載荷可能還包括誘餌彈頭和反制措施。

東風-41似乎有效結合了東風-31A的機動性與東風-5B的射程和有效載荷結合在了一起。

中國大陸下一代潛射彈道導彈巨浪-3的射程，也將比目前的巨浪-2至少7000公里的射程還要遠，同時也能攜帶MIRV，該彈可能就是以東風-41改良而成。所以如果東風-41的試射已經成功完成，那中國下一步的研發重點可能轉向潛射型號。

日前美媒也稱東風-41的服役，也將加速巨浪-3導彈的研發，這款設計給096型核動力彈道導彈潛艦發射的導彈預計在2020年代初期完成。

中國大陸對東風-41的研發可能早在1986年就開始了，不過直到2012年7月才進行第一次試射，一直到上個月進行了10次試射。而且直到近日《解放軍報》引述了軍事專家邵永靈的說法稱，「東風-41不僅是中國最先進的洲際彈道導彈，同時也是世界上最先進的洲際彈道導彈之一」，「東風-41主要採公路機動方式，使用輪式發射車，也可能通過鐵路部署」，還說如果第10次試射屬實，東風-41應該「已接近服役狀態」。

(中時電子報)

文章來源：China moves closer to commissioning DF-41 ICBM after latest test launch

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