2025非核家園想不缺電 韓國瑜：「東食西宿」不可能

2018年06月17日 13:15 中時電子報 邱文秀

韓國瑜上節目談能源政策

台灣近來跳電頻頻，高雄市長參選人韓國瑜日前上電視節目談起能源政策，對於蔡政府「2025非核家園」，他評論就是成語故事裡的「東食西宿」，目前想要不缺電又不要核電，絕對不可能，這是邏輯跟抉擇的問題。

政府想要拼經濟，缺水、缺電怎麼辦？高雄市長參選人韓國瑜日前上電視節目談起能源政策，對於蔡政府「2025非核家園」，他評論就是成語故事裡的「東食西宿」，有個女孩子要相親，一個男的又高又帥很窮，一個又矮又禿卻很有錢，問這個女的想嫁給誰？這女的說想跟帥的睡，但一天三餐跟有錢人吃。

韓國瑜說，「2025非核家園」不就是「東食西宿」？希望台灣零污染、台灣環境非常好、沒有任何核電，乾乾淨淨，但電力保證穩定，他問這可能嗎？絕對不可能！這除了「邏輯」還是「抉擇」的問題。

韓國瑜表示，德國積極廢核，歐洲德國企業家開始跑、開始逃、開始抗議，全世界第四大經濟體全歐洲最強他都受不了，何況是台灣？所以比「2025非核家園」還重要的是「2025純潔家園 乾淨家園」，能不能讓台灣整個變乾淨？台灣能忍受沒有能源嗎？台灣四面環海什麼能源都沒有，石油、煤炭、天然氣都沒有，然後自尊心還特別強。火力發電還要忍受到什麼程度？

他在臉書發文：【能源是中央的事，但空汙是地方的事】。韓國瑜表示，非核家園即使不是場痴心妄想，也要分階段的穏健進行。現實是離岸風電不但花費浩大且緩不濟急，而核一核二明後年陸續退役，如果執政黨不想讓台灣大斷電，必須要迅速決定到底要核能還是要火力，更要抉擇放棄核電後，台灣人的肺是否可以承受比現在嚴重多少倍的空汙?

韓國瑜說，如果我是高雄市長，面對一個紫爆與紅害肆虐的高雄市，我也許無法左右中央的能源政策，但我可以徹查所有高雄市內的火力發電廠，禮聘退休煤炭師傅徹查每個發電廠是不是以廉價高污染的煤炭，充當污染源較少、較昂貴的煤炭，從源頭抓出這兩年空汙惡化的主因。

韓國瑜說，聰明的政府找方法，無能的政府找藉口。勇於承擔、務實解決，才是一個執政者「在其位，謀其政」的職責所在。

網友留言「是屏東人，我在高雄上班，每天下班第一件事就是清鼻孔，擦過鼻孔的衛生紙或濕紙巾黑的很可怕，辛苦了，韓市長.....高雄需要你來解救」、「2800億擺著爛，用那種快退役的核電廠發電，還好意思說廢核，真是不要臉，高雄除了發電廠，還有很多重工業，將來要改善高雄空污真的需要靠韓市長的智慧了」、「韓總如果高雄人不要你，來大陸加入中國國民黨革命委員會，然後從政」。

(中時電子報)