盼獲時力支持 姚文智：大小綠團結就不必多慮

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民進黨與時代力量的「大小綠之爭」早已檯面化，甚至彼此針鋒相對，不過民進黨台北市長參選人姚文智今表示，外界常說大綠小綠，但綠不是意識形態，「綠是堅持台灣本土的主權、進步、尊嚴」。他說，選舉中大綠小綠應該要分競合擊，擴大支持基礎，強調年底選舉大小綠團結，「深綠、墨綠都不必再多慮」。

姚文智今上午受邀出席時力台北市議員參選人蕭新晟的競選辦公室開幕茶會，這是他近來首次參加非民進黨籍的選舉活動。姚致詞說，大綠小綠都是綠，綠不是意識形態，而是台灣的價值、堅持本土的主權與尊嚴。

姚文智說，他雖是民進黨立委，但與時力立委林昶佐長期以來在很多法案、理想上的追求都是一致的，「選舉裡面，大綠小綠應該要分競合擊，擴大支持基礎」。姚說，要讓大綠、小綠的「綠」能改變台北。

姚強調，他是民進黨提名的市長參選人，除了黨內在內湖、南港區提名的4席議員要全數當選外，希望得到時代力量的支持；未來在議會，民進黨加上時代力量的議員席次，讓本土力量得到穩定多數，持續推動改革。

媒體追問，現在傳出綠營基層抱怨姚選市長都要靠議員辦活動、拉抬造勢，卻沒有給予任何資源，根本是「殘廢母雞」，詢問姚如何看待？姚文智說，選舉事務很繁雜，或許有些枝枝節節的意見，但全黨團結共同努力，情勢非常清楚。

他強調，623大型造勢活動之後，大家會看到整個團結在台灣價值底下的進步力量大集結。

(中時 )

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