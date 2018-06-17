端午體驗包粽樂 國道創意推出「『粽』香蕉

南仁湖端午節當天將在國道7服務區推出～來國道「粽香蕉」活動，讓民眾體驗包粽樂趣，並且一粽配一蕉，力挺國產香蕉。（馮惠宜翻攝）

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南仁湖國道服務區第3年辦包粽體驗，今年響應農糧署推廣國產雜糧，還規劃一站一特色、站站粽不同的創意行銷。（馮惠宜翻攝）

迎接端午節，南仁湖企業特別推出～來國道「粽香蕉」活動，18日端午節當天早上10點至正午12點整，南仁湖企業所經營中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山、關廟7服務區，舉辦「粽星聚集～傳統包粽體驗活動」，為消化盛產的香蕉，民眾包粽還可以獲贈香蕉，1粽配1蕉口感香Q助消化，連假返回工作地南來北往運將和民眾不妨休息兼品嚐國產香焦及現包肉粽的美味。

南仁湖國道服務區第3年辦包粽體驗，今年響應農糧署推廣國產雜糧，還規劃一站一特色、站站粽不同的創意行銷，其中中壢服務區：原民小米粽、湖口服務區：五穀客家粽、泰安服務區：新社香菇粽、西螺服務區：北港花生粽、古坑服務區：紅豆南部粽、東山及關廟服務區：紅藜粽。

這項活動創意促銷香蕉及推廣國產雜糧，南仁湖流通事業群管理中心協理黃秋玉指出，高速公路服務區讓民眾能夠在端午節享受美味營養的香蕉，也可以幫助蕉農，共創雙贏。

黃秋玉指出，南仁湖企業與高公局及各縣市農業局今年陸續協助農民販售洋蔥、茂谷柑、高麗菜等作物達13200公斤以上，最近香蕉盛產，南仁湖企業協助屏東金蕉銷售，直接從產地運來品質優良的香蕉，透過南下北上11服務區銷售，6月迄今已銷售4200公斤；蕉農也主動提出希望服務區可以天天幫忙賣香蕉，讓他們安心種、穩穩賣，因而中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山、關廟南下北上合計11服務區即日起將天天賣香蕉一起挺蕉農。

(中時 )

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