傳國民黨擬黨紀處分 林為洲：仍會做民調給黨中央參考

2018年06月17日 13:56 中時 楊佳穎

2018選戰逼近，國民黨在新竹縣長一役，最終撤銷全民調、通過提名新竹縣副縣長楊文科參選。立委林為洲質疑自己「被做掉」，除多次重申將堅持制度，義無反顧奮戰到底，更揚言自做民調。如今則傳出此舉引發地方人士不滿，地方黨部將隨時啟動黨紀程序。文傳會主委李明賢受訪僅表示，既然已依循體制提名，就會盡力協調和整合、輔選，目前沒聽說黨紀懲處的規劃。

國民黨在13日中常會中決議，提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長。國民黨新竹縣黨部也立即透過新聞稿表示，期許在經過中央協調小組努力、中常會決議通過定案後，所有黨內從政同志與黨員能團結一心，不要再有過當言論毀損主席與黨的形象，「如依然為己之私，持續發表言論傷害本黨，將不排除召開考紀委員會，進行黨籍處分。」

不過，林為洲當時也透過聲明強調，在8月27日中選會登記前，會要求黨中央走回制度正軌，「全民都在看國民黨如何處理初選」，而接下來也將委由公正媒體民調中心進行民調，並公開全民調過程，邀請立法院其他立委辦公室助理擔任監看員，「如果支持度沒有贏楊文科超過誤差範圍，馬上宣布退選並全力支持黨徵召的人。」

面對林為洲持續放話，外傳地方黨部已準備祭出黨紀。對此，李明賢受訪僅說，既然黨中央已依循體制提名候選人，就會盡力協調整合、輔選，目前沒聽說有這種規劃。組發會主委李哲華則指出，陳見賢日前有召集五合一的參選登記同志，表達黨已通過提名楊文科，全黨上下就一定要一致，「所以沒有什麼模糊空間」，若有任何同志還在做一些不好的動作，就會有些強勢的舉動。

林為洲受訪則說，國民黨應團結不分化，但黨中央仍要向民眾清楚說明為什麼不照制度走，而不是在這時揮舞大刀開除誰的黨籍，「因為講不清楚的是黨中央，為何徵召年紀大且沒參選經驗？」所以仍會堅持做民調給黨中央參考，「總不能說有人說他比較會勝選他就會勝選。」

另外，對於新竹縣選舉規劃，李哲華也說，目前鄉鎮市長、議員「五合一」選舉目前都在提名中，等這一、兩週提名確定後，就會有個聯合造勢活動。李明賢也表示，黨中央會配合全台各縣市造勢，至於新竹縣部分由地方去規劃。

(中時 )