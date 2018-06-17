當面被問「說好的雨呢」 彭啟明笑回…….

天氣預報出現落差，打亂民眾出遊計畫。彭啟明今在臉書表示，稍早去看台北市舉辦的龍舟賽，被問及天氣預報，讓他只能笑笑。（本報系資料照）

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中時電子報
有民眾出示氣象預報，當面問彭啟明說「說好的12點(雷)雨呢？」（圖／氣象隨選平台）

端午節連假天氣預報豪雨不如預期，氣象達人彭啟明今（17）日指出，稍早參加龍舟活動時，有民眾拿出氣象局的即時預報，當面問他「說好的(雷)雨呢？」讓他笑回，國外這類服務都是民間預測，反觀國內政府做太多，民間誰要去競爭？

16日恆春半島天氣不穩定，下雨且海上風浪大，因浪高1公尺限制人下水，遊客只能無奈站在岸邊望海興嘆。（本報系資料照／潘建志攝）

天氣預報出現落差，打亂民眾出遊計畫。彭啟明今在臉書表示，剛剛去看台北市舉辦的龍舟賽，很熱鬧；但現場有朋友認出他，並拿氣象局即時預報資料問他，「說好的12點(雷)雨呢？」

他笑回說，其實這類服務在國外都是民間預測，政府做太多、做多了，民間誰要去競爭？多數都不碰了！反正都從Open data同一個來源，仿照對岸管制氣象預報的做法，準確度都是同一個來源，你拿我的資料加值，不鼓勵預報更準的專業。日本氣象廳是不做類似服務的！

彭啟明最後自問自答表示，可不可以做得更好？可以，要有建立生態系的觀念與想法，而不是要更多預算及人力，不改變，真的很難更好。

受滯留鋒面及西南氣流影響，端午連假期間天氣較不穩定，讓不少原先計畫出遊的民眾打消念頭，屏東墾丁觀光受創，恆春半島民宿退房1到5成，大飯店退房約1成。

不過，部分地區雨勢不如預期，桃園拉拉山的恩愛農場業者不滿表示，說好的致災性降雨呢？新聞報成這樣，弄得人心惶惶，露營的退訂，住宿的退房，「我們這裡只有被太陽曬傷的可能。」

(中時電子報)

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