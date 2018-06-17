今下午出遊恐陷車潮 高公局估7路段壅塞

高速公路局表示，今下午預估有7個路段車多，包括國5頭城-坪林路段，提醒用路人注意。（翻攝高公局網站）

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中時

端午連假第二天，上午國道各路段大致行車順暢。交通部高速公路局表示，下午預估有一波提前北返車潮，國1西螺-埔鹽系統、南屯-台中系統及新竹系統至竹北，國3竹山-中興、大山-香山及關西-大溪，國5頭城-坪林均可能出現車多壅塞情形，建議用路人儘量利用第3天收假日上午時段北返以避開尖峰。

高公局預估下午有一波提前北返車潮，國1西螺-埔鹽系統、南屯-台中系統及新竹系統至竹北，國3竹山-中興、大山-香山及關西-大溪，國5頭城-坪林均可能出現車多壅塞情形。預估今天交通量下修為115百萬車公里，尚在預期範圍內。

高公局建議用路人儘量利用第3天收假日上午時段北返以避開尖峰，並透過該局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，以及收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

本次連假期間部分地區天候較不穩定，用路人如遇大雨，務必小心駕駛、減速慢行、保持較長跟車距離並避免變換車道。若行車時遇打滑時，請放開油門、減緩速度，並保持方向盤穩定朝正前方行駛，不要急踩煞車，以免車輛失控發生危險。

適逢穆斯林的開齋節假期，台鐵台北車站大廳湧入眾多穆斯林。台北站表示，今天9時許人潮湧現，各單位合計出動約106位人員，以協助旅居台灣的外籍朋友。

在省道部分，公路總局各地區省道路段交通大致順暢，航班未有延誤，高鐵也全線正常通車。

(中時 )

當面被問「說好的雨呢」 彭啟明… 「吃一口食慾全消」 Costco超雷…

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