「吃一口食慾全消」 Costco超雷商品再添一項

2018年06月17日 14:26 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

知名美式賣場在台擁有不少會員，因此只要有什麼好康商品就會立刻掀起瘋搶熱潮，但最近就在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團裡出現「反推文」，一款天然蔬菜餅乾被網友封為「減肥聖品」，因為只要吃一口就會食慾全消。這也引起不少網友的共鳴「買過，覺得雷」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出反推文，表示自己買了一款「天然蔬菜餅乾」實在太驚人，他表示「可能是味蕾已經被太多不天然的東西擊敗，這款天然蔬菜餅時在太驚為天人！經過本人實測，進食一片，食慾全消而且遲遲無法恢復，小小一片，立即見效」，他更指出超推薦給症在「減肥減脂的大家」，原PO表示自己本來只是晚上嘴饞，想吃個餅乾，想說這個蔬菜餅「比較不罪惡」，沒想到吃完一片後「超級解饞」，立刻上床睡覺。

此款蔬菜餅乾許多網友都表示太鹹。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

底下也有許多網友回覆自己的「親身經歷」，「買過一次，覺得超級鹹……」、「這個吃完會去洗腎....爆鹹」、「超雷 吃過一次整包丟在那 不知能不能退」、「 超鹹~開了吃了幾片,已晾在那裡,今天正想丟了它!」、「 超鹹~開了吃了幾片,已晾在那裡,今天正想丟了它!」。不過也有勇者想要去買來試試，「下次買來試試，正在減肥中」、「這樣精彩推薦，反而會讓人有冒險犯難的心!」。

(中時電子報)