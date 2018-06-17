倒行逆施！日本重啟核電我竟封殺核四 林郁芳怒轟

核四廠。（圖／資料照片，台電提供）

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中時電子報
國民黨智庫召集人林郁方今在臉書po文。翻攝林郁芳臉書

日本九州電力公司（九電）玄海核電廠4號機時隔6年半於昨天重啟，這是福島核災之後，日本重新運作的第9座核電機組，國民黨智庫召集人林郁方今在臉書po文點名蔡英文、林義雄，看到了嗎?當日本不斷重新啟動被關閉的舊核電廠時，台灣卻封殺新建的核四廠，花掉納稅人幾千億的核四就這樣被蔡政府硬生生給殺了，一點都不心痛。

根據日本「朝日新聞」報導，九電昨日（16日）上午11時，啟動玄海4號機核爐，預計20日開始發電、送電。7月中旬再經原子能規制委員會最後的檢查結束後，即可按計畫照常營運。

林郁芳今在臉書上首先點名蔡英文和林義雄，質問二人看到了嗎？日本九州的玄海核電廠4號機恢復運轉了！這是福島核災之後，日本重新運作的第9座核電機組。

他並說，民進黨人個個佩服日本，當日本不斷重新啟動被關閉的舊核電廠時，台灣卻封殺新建的核四廠，是精神錯亂了嗎？

英國和南韓也正在興建新的核電廠，民進黨政府卻狠心把核四㦓料棒賣回美國，花掉納稅人幾千億的核四就這樣被蔡政府硬生生給殺了！

民進黨說政府缺錢，所以必需大刪軍公教年金。然而，它卻把幾千億當作打水漂，一點都不心痛！這不是倒行逆施嗎？

(中時電子報)

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