不滿「錄影談話」也要申請 阿扁上網討拍慘被嗆3字

2018年06月17日 14:35 中時電子報 謝雅柔

喜樂島聯盟昨天在台中舉行首次召集人大會，前總統陳水扁用錄影方式力挺，但中監隨後致電表示，錄影談話須書面申准。對此，扁4日藉新勇哥物語表示實在氣不過！並嗆若連錄影談話都找麻煩，乾脆親自出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠。不過對於阿扁上網討拍的行為，網友則不買單，怒嗆「關進去」。

「新勇哥物語」今天寫道，日前阿扁參加小孫子畢業典禮被刁難，喜樂島聯盟在台中成功舉行6000人召集人大會，阿扁循例發表事先錄影談話也不行，中監的人在當天下午4點5分就致電阿扁，轉達長官旨令說，錄影談話必須書面申准。「這是他的言論自由，以前都不用申准，為什麼要剝奪阿扁的表見自由？上面在怕什麼？」

「實在氣不過！」，勇哥表示，阿扁2年多來已經受盡羞辱，馬時代「2不」，蔡政府增加到「5不」，現在連錄影談話也不行，又增為「6不」，哪一天「天龍8不」出現在「天龍國」所在政府的政治決定，也不必感到意外。勇哥也建議阿扁，如果連錄影談話都找麻煩，乾脆親自出席9月凱道10萬人群眾大會，一次講個夠算了。

然而，該篇文章被轉貼到PTT後，被網友慘噓。紛紛表示「快關進去」、「身體真好，不關嗎？」、「回去住豪華單人房吧」、「不想遵守就回去關阿」、「所以可以抓回去了吧」、「看樣病好了 應該能回監了吧?」、「黨內互打」、「不敢關啦哈哈 民進黨只會對人民下重手」。

(中時電子報)