超殺女被「掰直」！ 北影強打性別議題電影

2018年06月17日 15:19 中時 潘鈺楨

《我的女朋友男朋友》。（台北電影節提供）

《新婚躲貓貓》。（台北電影節提供）

2018台北電影節網羅多元主題，針對愛情、歷史，帶領觀眾體驗不同人生。性別議題的部分，有「超殺女」克蘿伊摩蕾茲被送進教會機構「掰直」的《她的錯誤教育》，描繪二女一男三角關係的《我的女朋友男朋友》、變裝實驗《男孩瑪莉蓮》，《他換她的心跳》更進一步處理變性後的人生。

《新婚躲貓貓》(A Dysfunctional Cat)是一部被貓昇華了的作品。來自伊朗的米娜拒絕了父母介紹的對象，卻碰上了旅居德國的齊安；米娜對於歐洲遠方的生活有所憧憬，齊安則想透過婚姻完整自己的人生。沒有浪漫的一見鍾情，兩個陌生人還沒有醞釀足夠感情，就準備走入愛情墳墓。幸好，他們養了一隻貓，在劍拔弩張或沉悶無奇的生活之中，成為兩人情感的催化劑。德國導演Susan GORDANSHEKAN這次也應台北電影節之邀，將來台與觀眾面對面。

反映當代青年愛情觀、探討男女之間是否有純友誼的《我的抓狂（女）友》((Girl) Friend)，描述文森心碎分手後不想重蹈覆轍，更對與戀人同居這事興味全失，於是找上了異性好友娜菲莉分租共居，彼此約定好友誼最高。偏偏這和諧的同居生活開始不久，文森就遇上真命天女。這下，友達以上的兩人，開始面對尷尬的困局。

導演Charlie BIRNS將隨片來台的《愛人孕事》(Human Affairs)在台北電影節國際首映，敘述紐約劇場界的佳偶露辛達與希尼向代理孕母借腹生子。成功受孕三個月後，代理孕母造訪紐約，好讓他們就近照顧。不料，短短一個週末，三人關係卻產生了意外發展⋯⋯。電影藉著三位主角的關係轉變影省視人際間的界線與脆弱。手機錄像、膠卷底片等不同攝影素材，創造了更貼近生活與回憶的視覺經驗，亦開拓了電影敘事的嶄新模式。

《我要的愛》(The Heart)鋪陳攝影師蜜卡與音樂製作人泰斯菲的感情故事，在相遇之初他們已認定對方是自己的摯愛。經過了熱切歡娛至無限貼近，形象如模範情侶的兩人終於同居，卻也面臨情感的關卡。曾演出魯本‧奧斯倫《婚姻風暴》女配角的芬妮．麥特劉斯首部長片，編、導、剪接一手包辦，擔綱主角演出情慾戲毫不扭捏，情感細膩綿長。

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲領銜主演的《她的錯誤教育》(The Miseducation of Cameron Post)，敘述好學生卡麥蓉和女同學親熱被人發現，被寄養家庭送往教會背景的教育機構「掰直」。所幸，她因而認識了許多天涯淪落人，最後決定坦然面對真我。本片由2012年同名小說改編，探討青少年時期的自我懷疑，而身邊的成人有時釋出自以為是的善意，則可能是扼殺他們心靈的兇手。

《我的女朋友男朋友》(Anchor and Hope)刻劃了一段特殊的三角關係，以及波西米亞式的人物和生活。在倫敦運河船屋裡，一對年輕女同志的生活無拘無束，但一個生小孩的念頭，與男性好友的介入，使得平穩生活開始搖擺。電影反思了家庭的定義，也揭示愛侶如何彼此理解和扶持，擄獲了2018鹿特丹影展觀眾的心。

入選2018柏林影展的《男孩瑪莉蓮》(Marilyn)改編自真實事件，敘述馬可在成為瑪莉蓮以前，在自家農場壓抑著渴望，悄悄探索心中真實的自己。雖然穿上洋裝後的他，姿色足以讓人神魂顛倒，然而在阿根廷鄉村裡，農夫、槍枝與摩托車的壓抑氛圍卻打壓著他的變裝實驗，讓他在這個陽剛當道的世界裡吃盡苦頭。

在2017墨爾本酷兒影展一鳴驚人的《他換她的心跳》(Pulse)，則更進一步呈現身體上的操作，奧利發現自己生錯了性別，也生錯了身體，身為有肢體障礙的男同志，他難以得到暗戀對象的愛。在身體移植手術普及的年代，他決定變成一個金髮大正妹；然而，原本以為從此可以閃閃惹人愛的她，卻因為這副新身體，慢慢把親友一個一個推離自己。「即使換了身體，是否能夠改變自己與社會的關係？」或許是酷兒電影的嶄新命題。

札維耶波瓦繼2010坎城影展評審團大獎的《人神之間》後，新作《永恆的守護者》(The Guardians)從另一個角度切入動蕩的一次大戰期間，男人們都上前線，被留下的女人們成為維繫日常的守護者。沒有典型戰爭片的風格化與廝殺，透過男女主人翁的愛情故事，以及年輕與年老的女性、失能的男性與獨立的女性等角色之間的張力，映照出一次大戰刻下的記憶與傷。

《盲女鋼琴師》(Mademoiselle Paradis)改編自18世紀維也納鋼琴神童帕拉蒂的故事，她三歲眼盲，遍訪名醫毫無起色，但琴技愈發出色，成為上流社會爭相吹捧的女鋼琴家，父母也沉浸在悲劇帶來的甜頭裡，幾近放棄治療。此時，一位名醫帶來新的療法，奇蹟式見效之餘，帕拉蒂卻發現她的音樂天賦正隨著視力的進步離她而去，魚與熊掌不可兼得，她該如何抉擇？

2009年以《賽門和黛利拉》(Samson and Delilah)勇奪坎城影展金攝影機獎的沃里克．桑頓(Warwick THORNTON)，最新力作《甜蜜國度》(Sweet Country)改編自1920年代澳洲的真實事件，擔任雜役的原住民男子為保護妻子，槍殺了暴戾的白人，夫妻倆遁入沙漠逃亡，最終仍逃不過司法審訊。殖民主義肆虐的土地上，白人的律法能否實現正義？導演翻轉了西部類型電影，揉合蒼茫美景、詩意的閃現剪輯手法，譜成殘酷而動人的原民輓歌，榮獲2017威尼斯影展評審團特別獎。

《一袋彈珠》(A Bag of Marbles)改編自真人真事小說，《神鬼任務》(2000)法國導演杜格以拿手諜報片手法描繪二戰猶太人離散回憶。1941年，10歲的喬瑟夫和哥哥在幸福的理髮店家庭中成長。一天，學校規定他們必須配戴代表猶太血統的黃色徽章。機警的父親決定一家人兵分三路逃亡尼斯，臨行前，父親叮嚀喬瑟夫「絕對不能跟別人說你是猶太人。」更重重賞了他們一巴掌作為警告。喬瑟夫和哥哥必須絕地求生，沿途與納粹交手，爭取一家團圓的機會。

2018第20屆台北電影節即將在6月28日至7月14日，於台北市中山堂、新光影城、光點華山電影館盛大展開。套票與單場票持續在全台7-Eleven門市ibon機台熱賣中。「選片指南再一波：東南亞短片×電影正發生」將於6月23日(六) 13:00於台北文創大樓6樓舉辦，策展人郭敏容將帶領觀眾閱覽東南亞新銳導演鏡頭下個人風格獨特的短片。

今年的「電影正發生」聚焦突破傳統框架的科技藝術VR專題，「VR感官全浸界」選片顧問陳斯婷與策展人郭敏容私心推薦哪些令人驚豔的VR影片？「VR創作現場及靜態展」活動期間又會有哪些VR正發生？讓VR現場計畫主持人柯宜均與沈可尚總監來解密！活動詳情與報名請上台北電影節官網與FB粉絲專頁。

(中時 )