萬海慈善愛有為決賽 24組身障表演者激戰

鳥與水舞集兩位演出者林信廷與楊家達都是視障，所有舞蹈動作由老師示範，他們用手去摸後再反覆練習。圖：萬海提供

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張哲瑞以自創曲獲得歌唱組首獎，獻給在天上的阿嬤。圖：萬海提供
器樂表演組首獎王榮堅是自閉症患者，在投入音樂學習後數度於國際鋼琴比賽得獎。圖：萬海提供
【愛有為 第四屆萬海慈善身障者才藝徵選大賽】決賽，傳達「有愛就能大有作為」的正向理念。圖：萬海提供

萬海航運慈善基金會昨（16）日下午舉辦「愛有為 第四屆萬海慈善身障者才藝徵選大賽」決賽，共24組47位身障表演者晉級，分為肢體表演、歌唱表演、器樂表演三類別，由萬海慈善提供金春獎20萬元、滿春獎10萬元、福春獎6萬元等獎項及獎金，獲得首獎「金春獎」的分別是：肢體表演組「鳥與水舞集」、歌唱表演組「張哲瑞」、器樂表演組「王榮堅」。

鳥與水舞集的兩位演出者林信廷與楊家達都是視障，參加舞團十多年，在看不見的情形下，所有的舞蹈動作都是由老師示範，他們再用手去摸，然後不斷地反覆練習。張哲瑞以自創曲獲得歌唱組首獎，童年父母離異的他，由家暴的阿公和慈愛的阿嬤帶大，即將升格人父的哲瑞因而寫歌獻給在天上的阿嬤。

器樂表演組首獎王榮堅是自閉症患者，閱讀理解力和口語表達弱的他，與人溝通困難，卻天生帶有帶有絕對音感，在投入音樂學習後數度於國際鋼琴比賽得獎。決賽現場雖然競爭激烈，氣氛卻十分溫馨感人！比賽結束後，經過評審熱烈討論，決定增加「評審特別獎」給器樂表演組的洪新智。

基金會執行長莊斐斐致詞時特別感謝大愛電視圓夢心舞臺、萬海航運公司、勇源基金會共同協辦本屆「愛有為 萬海慈善身障者才藝徵選大賽」。她表示，萬海航運慈善基金會自2003成立至今，對於支持身障者的表演活動不遺餘力，曾贊助視障歌手蕭煌奇、極光打擊樂團、鳥與水舞集、廣青合唱團等團體活動或參賽經費，讓優秀的身障才藝能夠獲得專業的肯定。

2012起，每隔一年舉辦「愛有為 萬海慈善身障者才藝徵選大賽」，讓有心走上表演之路的身障朋友們，有出線和圓夢的機會。勇源基金會副執行長黃淑青說，所有的競賽都是很困難的，尤其是對身心障礙朋友們，所以「愛有為】的每一位參賽者都是很了不起的，他們所散發的正能量非常強大。

「愛有為」是取「唉呦喂!怎麼會這麼厲害」的諧音，就像是觀眾們在看過這群優秀表演者的演出後，會打從心底發出驚嘆讚賞的聲音，一來是象徵每位表演者因為心中有愛有目標，「有愛就能大有作為」的意念是基金會最想傳達的活動理念。比賽後萬海慈善亦將安排優勝者進行公益巡演，前往各級學校、監所、醫院等地進行演出與分享。

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