民進黨毀敵三式 游淑慧：不寒而慄

國民黨台北市議員參選人游淑慧表示，民進黨又以「毀敵三式」來操作選戰，令人不寒而慄。（林宏聰攝）

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中時電子報
/整理報導

台北地檢署日前傳訊前北農總經理、國民黨高雄市長參選人韓國瑜，調查「菜蟲」等有無不法情事。韓國瑜離開北農總經理一職已1年半，近期卻遭各種不同的單位強力關切，其原因可說「心照不宣」；而國民黨新北市長候選人侯友宜近日則是深陷文化大學宿舍糾紛的漩渦中，遭民進黨窮追猛打。國民黨台北市議員參選人游淑慧表示，民進黨又以「毀敵三式」來操作選戰，令人不寒而慄。

游淑慧於臉書po文表示，「看到民進黨又是以『拿對手家人開刀』、『曝光私人資料』、『扭曲事實法律』，這三招來打選戰，我就不寒而顫。這20年來每一次的大型選戰，都一定可以看到民進黨操作這『毀敵三式』；我在1996年和2000年，兩次台北市長選戰中也領教過」。

游淑慧質疑為何民進黨台北市議員王威中可以大喇喇把私契約資料Po到臉書上，更不用提文化大學是私立學校，又昱是私人公司，私契約資料也不是公文，那麼王的資料來源是來自哪裡？

游淑慧認為這份契約就是一份很平常的契約，其中私人租賃約定租金漲幅，本來就是市場機制，契約第五條也明定文化大學要合法使用。這棟建築使用21年，租給文化大學也要7年，卻突然到2018年的6月就變成非法，原來合法非法的標準是民進黨說了算！只要誰跟民進黨對選，個資就會任意被公布、曲解？

游淑慧文末要韓國瑜和侯友宜兩人加油！因為接下來的5個月選戰裡，兩人將會接受更多不公義的對待；家人也會承受更多不應得的抹黑。但願公義能在2018年彰顯！

(中時電子報)

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