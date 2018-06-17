小將議長盃網賽奪首冠　興奮到可以跳過大樓

2018年06月17日 15:18 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018彰化縣議長盃國際青少年網球錦標賽經過兩周角逐，17日在彰化縣健興球場產生第二站男女單打冠軍，台南南科實中男子選手邱敏捷和台北新興國中女子選手楊亞依，分別經過三盤激戰、擊敗中國大陸對手陸鵬宇、車玉嬌，同時首度在ITF國際青少年五級賽稱王封后。

邱敏捷在上一站議長盃賽事男單首輪就出局，第二站挺進到決賽，以4：6、6：3、6：4初嘗冠軍滋味，賽後笑得合不攏嘴，並說：「我真的超級高興，興奮到想跳起來，高度可能會超過球場旁邊彰師大的大樓吧！」

邱敏捷來自屏東縣長治鄉，身高185公分，不過直到國中才開始認真走上網球路，起先在屏東中正國中念了一年半，後來轉學到彰化花壇國中，接受賴建豪教練指導，球技也大幅度進步，從前年馬玉山盃開始參加國際網總ITF賽事，最好成績是塞班島單打4強，他說：「塞班島賽事讓我學到很多東西，最重要的是在關鍵時刻，打法絕對不能保守，不能想靠對手失誤得分。」

國中網球好手楊亞依，在議長盃第二站女單決賽，經過將近3小時的馬拉松激戰，總算贏得個人第一座ITF五級賽事女單冠軍。(議長盃提供)

楊亞依在女單決賽歷經快3小時苦戰，以7：6（7：5）、2：6、6：3勝出，這也是她在ITF五級賽事的第一冠，她說：「第二盤輸得很慘，我以為第三盤不會贏了，不過想想不能輸，首盤打了一個多小時，決勝盤再輸就可惜了。」

楊亞依議長第二站女單8強賽打了超過3小時，就算再會打馬拉松般的比賽，身體也難免疲憊，直呼：「現在真的覺得很累！」

(中時電子報)