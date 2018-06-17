二行程機車上凱道 抗議《空汙法》修法

2018年06月17日 15:28 中時 廖德修

二行程機車在凱道聚集，抗議《空汙法》修法。（廖德修攝）

二行程機車族聚集，反而有點像嘉年華會。（廖德修攝）

頂著大太陽，來自全台的二行程機車族今天（17日）中午聚集在凱道，現場約有上千輛各種舊型機車加上少量汽車。由於抗議過程相當理性，氣氛反而像是嘉年華會！不過主辦單位強烈呼籲政府廢除《空汙法》修正案第36、40條，因這兩條形同禁止燃油車輛行駛。並要求環保署於1個月內做出回覆，且須另行召開公聽會，否則不排除提升抗爭層級。

北區反禁二行程機車聯盟表示，2003年起二行程機車已停產，每年正以20萬輛的速度減少中，製造出的PM2.5已不足1％，但環保署卻不斷強調二行程機車是空汙元凶。在《空汙法》修法完成後，未來更可透過各種加嚴規定無限上綱，剝奪車齡10年以上燃油車輛上路的自由，尤其是二行程機車。

主辦單位強調，《空汙法》修法完成後，第40條授權各級政府機關可因地制宜劃設空品維護區，禁止或限制特定車輛進入，這等於變相禁止燃油車輛行駛於某些區域，將可任意剝奪二行程車輛的行路權。

有些二行程機車的車主則抱怨，當初購車時都符合環保標準，且當時的車輛排廢標準並未制定落日條款。如今政府不斷提升加嚴標準，刻意針對某些車輛，已違返信賴保護的原則。何況現在正加速推動車輛汰換，尤其推廣電動車，也讓他們覺得是在坑殺二行程機車族，甚至懷疑是在圖利特定財團和廠商。

有些車主說，他們對手上的二行程機車都很愛護，甚至當成古董來珍惜。希望政府也能從教育著手，落實民眾的保養觀念，並鼓勵機車廠舉辦活動，讓車主樂於回廠保養。只要達到出廠時的標準，相信對空汙就不致造成太大的危害，而非全面禁止上路。畢竟二行程機車和古董汽車一樣，也有其時代意義與文化價值，不應只有被迫拋棄一種下場。

(中時 )