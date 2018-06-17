敬老愛心卡折抵計程車、就醫費 提高使用率

台中市政府推動敬老愛心卡，未來可折抵計程車及就醫費，藉此提高使用率！（陳世宗翻攝）

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台中市提供長輩及身心障礙者乘車等補助的「敬老愛心卡」，因功能及使用範圍受限，於市議會中引起議員們的撻伐抨擊「看得到、用不到」！台中市政府社會局長呂建德說，將推動敬老愛心卡可折抵計程車乘車費及就診掛號、部分負擔等費用，鼓勵長者多出門並及早就醫。

台中市政府針對65歲以上長者及領有身心障礙手冊人士發放敬老愛心卡，符合資格者的申請領證率高達74.9％，持卡者每月享有新台幣約1000元等值點數；但因僅限搭乘公車及客運，在本市推廣搭乘公車10公里免費下，對持卡者而言，受惠幅度十分有限。

呂建德指出，經協調相關局處後，近日將修正「台中市政府辦理老人及身心障礙者乘車補助要點」，預計將原本敬老愛心卡僅限公車及客運乘車補助功能，擴充至可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能之計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診部分負擔或掛號等費用。

呂建德說，預計今年7月15日起，中市敬老愛心卡持卡人即可在全市衛生所折抵看診費用，市府也將邀請全市19家急救責任醫院加入計畫，至急救責任醫院接受治療時，可使用敬老愛心卡。除衛生所及急救責任醫院，衛生局將邀請有意願裝設行動支付設備的醫療院所加入。

交通部分，交通局近期將邀集各計程車業者商討機制，敬老愛心卡預計自今年9月1日起，參考北市及桃市擴及計程車乘車費政策，更進一步在每月1000元等值點數額度內採全額補助；市府與立委展開與台鐵局協調，推動敬老愛心卡功能擴充至折抵搭乘鐵路費用。

(中時 )

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