花博外埔園區聯外道路完工 日南古味街屋改頭換面

2018年06月17日 15:43 中時 王文吉

台中市長林佳龍（前排左）、市議員吳敏濟（前排右）等一同視察剛完工的花博聯外道路。（王文吉攝）

大甲客庄街區環境改造完工，市長林佳龍及地方人士出席啟用剪綵儀式。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右二）、市議員吳敏濟（右一）等，與民眾一同穿街走巷，進行客庄街區古蹟巡禮。（王文吉攝）

為紓解台中世界花博車潮，台中市府投入4.5億元，興建外埔園區聯外道路。市長林佳龍17日主持完工典禮，並表示，市府舉辦花博為地方發展留下永續建設，長約1.1公里的外埔園區聯外道路，除提升交通能量，也結合自行車及人行道，為「後花博時期」區域發展立基。

台中世界花博將於11月3日開幕，包括園區展館、周邊交通及水利等建設都陸續完工，市府估算將吸引800萬人次參觀。建設局表示，外埔園區聯外道路除紓解花博期間的車潮及人潮，更可銜接國道4號神岡系統、台13線、甲后路132線等，串聯后里及外埔區，促進地方發展。

此外，大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造工程在日南車站站前廣場旁舉行竣工典禮，林佳龍在市府客委會主委劉宏基、大甲區長劉來旺陪同下出席，包括立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、李榮鴻、台鐵台中運務段段長蘇鎮霖等人共同剪綵，氣氛熱鬧。

市長林佳龍及立法院副院長蔡其昌等人還並肩進行古蹟巡禮，與民眾一同穿街走巷，從台鐵日南站穿越火車站糧倉建築群、通天路149巷及九張犁圳，最後抵日南慈德宮拜拜還願。林佳龍表示，環境改造完成加上i-Bike，公車也愈來愈方便，整體串聯為鐵道觀光路線，鄰近還有正在興建中的松柏漁港，歡迎大家來海線半日遊，有得玩又有吃。

蔡其昌說，透過中央及地方、政府及人民共同合作，此處已打造出新風貌，不只提升觀光發展能量，也提升鄉親生活品質、凝聚社區意識，感謝大家一起成就好的事情。

台鐵日南站建於1922年，木造結構屬洋和風型式的歇山頂建築，為台中市定古蹟，周邊鐵道舊倉庫、碾米廠、柑仔店及街屋建築保存完整。為連結古蹟車站與街屋聚落，由中央與地方共同投入1120萬元，改造大甲孟春客庄聚落至日南驛站生活街區，沿途有鐵道、農村風光及大甲溪北地區客家移民的的歷史軌跡。

(中時 )