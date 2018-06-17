張鈞甯擔任亞太影展親善大使 盼重拾台灣榮光

2018年06月17日 15:42 中時 潘鈺楨

第58屆亞太影展親善大使由張鈞甯擔任，她說，電影人支持電影產業，在台灣舉辦國際電影盛事，希望可以以地主身分，讓亞太地區眾多電影人，更加認識台灣、看見台灣電影人所拍攝的電影。

張鈞甯表示，雖然亞太籌備委員會始終鎖定她出任影展大使，不過她自己也深感榮幸可以擔任亞太影展親善大使，希望透過這次盛會可以讓亞洲各地的影人看到台灣的創意。這些年不少台灣藝人、幕後人員到大陸發展，是因為大陸市場大、條件好，自己在大陸拍片，身旁也有很多台灣朋友，大家都很希望能把台灣過去的榮光撿拾回來。

亞太影展籌委會經過2個多月諮詢，徵詢日本、韓國、香港、東南亞等地的電影導演和影視大老意見，認定張鈞甯以優秀的演技、獲獎的殊榮、以及具被擁有日韓、東南亞、美國等地的票房性等條件勝出。尤其是她一路在電視、電影領域的努力，始終專注提升自己的敬業精神，正是本屆亞太影展「對焦自己的光」想表達主題。

張鈞甯憑《白色巨塔》的關欣嶄露頭角，接連演出《我在墾丁天氣晴》丁曉緯、《痞子英雄》中的藍西英、《蜂蜜幸運草》的何亞弓等角色，順利敲開在台灣偶像劇的大門，並在第44屆金馬獎獲得提名，更在第10屆台北電影節獲最佳女演員。

她以往都演出正面清新形象的角色，也讓有企圖心的她開始思考轉型，不讓角色侷限自己的演技，因此顛覆過去清新形象詮釋反派角色。在《武媚娘傳奇》中，飾演大展心機腹黑演技的「徐賢妃」一角，她的戲路、演技甚至外型尺度上都有相當驚人的轉變。2015 年的時尚星秀年度盛典，得到了年度最具突破女演員獎的肯定，更讓她在兩岸三地大開知名度大開，也不再只是以正向的形象為人所知，演員實力廣泛被認同。

張鈞甯近期在《大軍師司馬懿之軍師聯盟》中飾演司馬懿賢內助柏靈筠一角，外表溫柔美艷，內心充滿心機深謀遠慮，讓飾演司馬懿的吳秀波大力讚賞。

(中時 )