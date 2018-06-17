醉男勸不聽 駕友人BMW撞翻酒店前人車

24歲蔡姓男子上酒店狂歡後，酒醉執意要駕駛友人的BMW轎車，蔡男妻子極力勸阻，友人也趴在引擎蓋前仍無法阻擋，蔡誤踩油門撞倒酒店前一堆男女酒客，造成8男1女身受擦挫傷及1輛休旅車、2輛計程車毀損。(劉宥廷翻攝)

友善列印
中時
蔡男肇事後駕車逃離現場，在距離車禍事故地點約600公尺處，又自撞路樹致車頭全毀，安全氣囊爆開，輕微受傷。(劉宥廷翻攝)

24歲蔡姓男子上酒店狂歡後，酒醉執意要駕駛友人的BMW轎車，蔡男妻子極力勸阻，友人也趴在引擎蓋前仍無法阻擋，蔡誤踩油門撞倒酒店前一堆男女酒客，造成8男1女身受擦挫傷及1輛休旅車、2輛計程車毀損，還開了約600公尺後自撞路樹；高市警消獲報趕抵，蔡酒測值高達1.65毫克，醉到不省人事。

警方17日清晨5時40分接獲通報，新興區七賢二路的美麗華大舞廳門口前，疑似發生兩派人馬起衝突，甚至有人開車衝撞其中一方人群，造成人車受損，但事故發生沒多久，警方又接獲七賢一路與忠孝一路的路口，有輛BMW轎車自撞路樹，疑似就是衝撞人車的車子。

警方分別將8男1女的傷者及蔡男送醫，其中23歲林姓男子臀部骨折、53歲范姓男子頭部撕裂傷，其餘傷者均為身體、四肢擦挫傷，幸無大礙；警調查指出，蔡男凌晨帶著妻子和友人到酒店消費，他們喝了一夜後，原本請酒店泊車小弟要將車子開出，但蔡男卻趁眾人不注意，溜進駕駛座。

蔡男執意要開走22歲蕭姓友人的BMW，但他喝的醉醺醺又有公共危險罪前科，妻子和友人都上前勸阻，蕭男一度開車門斥責，但蔡男堅持不下車，於是趴在引擎蓋上阻止；蔡男在喝茫的情況下，誤踩油門就像打保齡球般撞倒酒店前一堆男女酒客，肇事後駕車逃離現場，在距離車禍事故地點約600公尺處，又自撞路樹致車頭全毀，安全氣囊爆開，輕微受傷。

警方對蔡男抽血檢測，酒測值高達1.56毫克，但因酒醉仍在醫院昏睡中，待他清醒後，訊後依公共危險罪、傷害及毀損罪送辦；警方說，當時友人極力勸阻、斥責音量大，才讓人誤以為是衝突糾紛。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

婦人赤腳逛大街 員警幫她找回家… 影》台南性侵通緝犯奪警槍逃逸 1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。