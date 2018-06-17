醉男勸不聽 駕友人BMW撞翻酒店前人車

2018年06月17日 15:52 中時 劉宥廷

蔡男肇事後駕車逃離現場，在距離車禍事故地點約600公尺處，又自撞路樹致車頭全毀，安全氣囊爆開，輕微受傷。(劉宥廷翻攝)

24歲蔡姓男子上酒店狂歡後，酒醉執意要駕駛友人的BMW轎車，蔡男妻子極力勸阻，友人也趴在引擎蓋前仍無法阻擋，蔡誤踩油門撞倒酒店前一堆男女酒客，造成8男1女身受擦挫傷及1輛休旅車、2輛計程車毀損，還開了約600公尺後自撞路樹；高市警消獲報趕抵，蔡酒測值高達1.65毫克，醉到不省人事。

警方17日清晨5時40分接獲通報，新興區七賢二路的美麗華大舞廳門口前，疑似發生兩派人馬起衝突，甚至有人開車衝撞其中一方人群，造成人車受損，但事故發生沒多久，警方又接獲七賢一路與忠孝一路的路口，有輛BMW轎車自撞路樹，疑似就是衝撞人車的車子。

警方分別將8男1女的傷者及蔡男送醫，其中23歲林姓男子臀部骨折、53歲范姓男子頭部撕裂傷，其餘傷者均為身體、四肢擦挫傷，幸無大礙；警調查指出，蔡男凌晨帶著妻子和友人到酒店消費，他們喝了一夜後，原本請酒店泊車小弟要將車子開出，但蔡男卻趁眾人不注意，溜進駕駛座。

蔡男執意要開走22歲蕭姓友人的BMW，但他喝的醉醺醺又有公共危險罪前科，妻子和友人都上前勸阻，蕭男一度開車門斥責，但蔡男堅持不下車，於是趴在引擎蓋上阻止；蔡男在喝茫的情況下，誤踩油門就像打保齡球般撞倒酒店前一堆男女酒客，肇事後駕車逃離現場，在距離車禍事故地點約600公尺處，又自撞路樹致車頭全毀，安全氣囊爆開，輕微受傷。

警方對蔡男抽血檢測，酒測值高達1.56毫克，但因酒醉仍在醫院昏睡中，待他清醒後，訊後依公共危險罪、傷害及毀損罪送辦；警方說，當時友人極力勸阻、斥責音量大，才讓人誤以為是衝突糾紛。

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(中時 )