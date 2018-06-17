2018年06月17日 16:07 中時 沈揮勝

魚池鄉大雁村16日發現的超級蛇蛻，寬度與成年男性的手掌差不多，相當駭人。（沈揮勝攝）

10尺長的蛇皮。（沈揮勝攝）

一般南蛇體長在2公尺到2公尺半之間，重量約5、6斤；圖為魚池消防分隊近日收容暫置的2條南蛇。（沈揮勝攝）

發現10尺長超級蛇皮 嚇壞日月潭女茶農

日月潭行政劃分隸屬南投縣魚池鄉，該鄉大雁村是日月潭紅茶主產地。這幾天，不少茶農趁著西南氣流移動、將雨未雨前的好天氣，手採1心2葉，準備製作優質夏茶紅茶。16日清晨，葉姓女茶農才剛要上工，卻在茶園發現1條10台尺長的超大蛇蛻，頓時嚇得花容失色！

葉姓女茶農指出，當時剛好有租騎腳踏車，要去蓮華池山區兜風的南洋背包族路過，聽到她的尖叫聲，急忙過來關心，看一看手掌寬的蛇皮，很篤定地說是「眼鏡王蛇」，嚇得她幾乎待不住茶園。

女茶農用手機拍下蛇蛻照片，傳給幾名友人，告訴他們說是長度超過2公尺的眼鏡蛇、甚至可能是眼鏡王蛇。

魚池鄉近幾年頻頻出現重達4、5台斤的「舟山眼鏡蛇」，該蛇台灣也有分布，但還未曾發現過俗稱「金剛眼鏡蛇」的眼鏡王蛇；然而，絕大多數的人分不清，看到體型大一些的眼鏡蛇就照片亂傳、話也亂講。

為弄清楚該巨大蛇皮的真實身分，她在17日上午聯絡曾接受農委會特有生物研究保育中心特訓、領有專業生態解說證照的日月潭區漁會代表葉建興前來辨識與鑑定。

葉建興看看鱗片形狀與結構，鬆了一口氣說：「是普通、常見的南蛇。」並解釋南蛇無毒，但攻擊性很強，野外遇到最好別去招惹。

他指出，南蛇屬於大型蛇類，成年個體長度在2公尺到2公尺半之間，但這條蛇蛻長超過3公尺，換算台制達10台尺；蛇皮寬度與男性手掌差不多，研判直徑超過10公分，按一般經驗，該蛇重量約在12制13台斤之間。

葉建興說，這是一條超級巨大的個體！成熟的南蛇，重量多在4到7台斤之間。湊巧的是，當地魚池消防分隊，近月來也連續收容、暫置數條準備交由縣府農業處處理的南蛇，其體重多在5台斤上下，與葉建興的描述吻合。

(中時 )