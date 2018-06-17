永康維冠大樓原址重建動土 受災戶盼在傷心地重生

在2016年南台大地震中倒塌的永康維冠金龍大樓，原址將重建為地上15層、地下3層的公寓大樓，17日進行開工動土典禮，代理市長李孟諺（右三）率相關單位出席。（莊曜聰攝）

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在2016年南台大地震中倒塌的永康維冠金龍大樓，原址將重建為地上15層、地下3層的公寓大樓，17日開工動土，當年震災中痛失兩子的連晃汶、陳淑怡夫婦，也帶著災後生下的女兒到場參加。（莊曜聰攝）
在2016年南台大地震中倒塌的永康維冠金龍大樓，原址將重建為地上15層、地下3層的公寓大樓「出雲居」。(莊曜聰翻攝)

2年多前的地震，永康維冠大樓倒塌，帶走115人的性命，也讓許多家庭破碎，大部分人選擇遠離傷心地，也有不少人盼望在原地重建，重拾過去生活，經過一番努力，原址將重建為15層樓高的公寓大樓，今天舉行重建工程動土典禮，預計在2020年完工，參與典禮的受災戶們心裡充滿期待，希望能夠早日回家。

倒塌拆除的維冠大樓原址將重建為地上15層、地下3層的公寓大樓「出雲居」，1到3樓為聯合診所，3樓以上則作為住家使用，在原先的百餘戶收災戶中，有74戶為異地購置戶，31戶則選擇原地重建。

等了2年多，重建計畫終於啟動，參與動土典禮的受災戶難掩心中激動情緒，在震災中失去一對寶貝兒子的連晃汶、陳淑怡夫婦，災後決定把孩子再生回來，17日也帶著1歲的女兒出席，夫婦臉上帶著笑容，他們說這地方雖然是傷心地，卻有著2個兒子出生後的所有回憶，回來是給自己、也給孩子一個希望，希望重建後這裡能再熱鬧起來。

還有受災戶表示，思念親人是想回來這裡的重要原因，重建後再回到原地生活，就能跟親人心靈緊密連結，隨著時間越近，心情就越興奮，也感謝社會大眾及政府幫忙，終於能實現「回家」的願望。

行政院長賴清德原訂南下參加動土，卻因故取消，但也在臉書寫下對維冠大樓重建的祝福，他指出，動土典禮意味著悲傷及灰暗的景象已成為過去，取而代之的是充滿生命力的新開始；希望未來當人們談起台南這場巨變時，重點已經不再是傷亡多嚴重，而是這社會的愛有多大。

(中時 )

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