世足花絮》撐過這1個月！假扮足球迷的6個竅門

C羅首仗大發神威，葡萄牙球迷振奮！(美聯社)

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中時電子報

4年一度的世足賽來了，美國跟台灣出現類似的情形，也就是平常看足球的人不多，世足期間又怕搭不上話。《今日美國》的作家指出，足球迷不是一日一夜能當上的，至少熟知這幾個竅門，可以讓自己看起來不像個傻瓜，撐過這1個月的世足賽。

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第一，找支喜歡的球隊，比如說冰島，大家都愛冷門球隊。不過最好還是選一支巴西或是德國那樣的隊伍，不僅存活較久，而且我們跟他們全都非親非故，只欣賞強隊是十分合理的。

第二，當有人跟你說「某場比賽真精彩！你有看嗎？」若剛好是你支持的球隊，可以回答：「天哪，我剛好沒看到，結果怎樣了？」不然就說那幾隊我剛好不熟。

第三，批評冠軍獎盃很醜。「大力神盃」是真的很醜，不用花時間看比賽的人也能知道，正因為你很重視比賽，才會感嘆為什麼那些英雄好漢不能擁有一個更漂亮的獎盃。

第四，稱讚C羅。C.羅納多(Cristiano Ronaldo)是世界上最受歡迎的球員，本屆首戰他一個人踢進3球戰平了西班牙，稱讚他總不會錯的，也不需要解釋你為何喜歡他。

第五，批評裁判。沒有運動迷會喜歡執法者，內行和外行的都一樣，特別是足球賽，多少英雄好漢倒在誤判之下，批評裁判讓你容易獲得認同。

第六，更多的C羅。他全名叫Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro，依葡萄牙命名的傳統，Cristiano是他第一個名字，羅納多是第二個名字，C羅都只是他的名字而非姓氏。後者取自於前美國總統羅納雷根(Ronald Reagan)，因為C羅的父親最喜歡雷根。

此外，C羅從不喝酒、不刺青，他定期捐血，逃稅被罰錢。他的特技是可以在黑暗中將球踢進球門。

(中時電子報)

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