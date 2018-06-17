出門要帶雨具嗎？一張圖秒懂那些縣市會有豪雨

2018年06月17日 16:07 中時電子報 方濬哲 、 戴安瑋

中央氣象局下午3點發佈恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率、桃園以南、南投、澎湖、臺東地區（含綠島、蘭嶼）及新北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。翻攝中央氣象局

中央氣象局下午3點發佈恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率、桃園以南、南投、澎湖、臺東地區（含綠島、蘭嶼）及新北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。翻攝中央氣象局

中央氣象局下午3點發佈恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率、桃園以南、南投、澎湖、臺東地區（含綠島、蘭嶼）及新北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。翻攝中央氣象局

受到滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象局下午3點，對新北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣等16縣市發布大雨或豪雨特報。

中央氣象局表示，輕度颱風凱米目前已移動到日本南方海面，但台灣地區仍受凱米與西南氣流影響，今（17）日恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以南、南投、澎湖、臺東地區（含綠島、蘭嶼）、以及新北市山區有局部大雨發生機率。

該局提醒民眾務出門，務必注意瞬間大雨及強陣風，外出時別忘了攜帶雨具。

(中時電子報)