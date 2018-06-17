MLB》擊敗金鶯摘勝 陳偉殷：隊友先得分有差

2018年06月17日 16:16 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的旅美球星陳偉殷今(17日)先發登板，對上前東家金鶯，繳6局失3分優質先發，馬林魚以5比4贏球，讓他相隔一個多月，再嚐勝投滋味，進帳本季第2勝，陳偉殷認為，這場打線早早給他火力支援，給他很大的幫助，「有打擊幫助，讓自己能更快把專注力放在投球上。」

陳偉殷美國時間4月28日復出對洛磯摘勝後，連8場先發無論投好投壞，都無法拿到勝投。此役他第9度挑戰第2勝，揮別連2場投不滿5局的低潮，用94球主投6局，被打8安、其中包括遭史構普(Jonathan Schoop)轟陽春炮，失掉3分，另有2K、1保送，自責分率從6.13降到5.91。

面對以前的東家、熟悉的球場，陳偉殷表示，壓力一定會有，自己也希望可以做好，證明自己，「不希望離開這裡，遇到他們卻投不好，來美國有好的開始也是多虧金鶯。」碰上老戰友們，也喚起陳偉殷一些過往的回憶。

陳偉殷說，碰到瓊斯、馬恰多和史構普，彼此都有了解，感覺有點怪且特別，「這三個人都站在我正後方，很熟悉卻沒有真正在場上對決，以前就算投分組賽，也很少遇到。」不過說到瓦倫西亞(Danny Valencia)，陳偉殷打趣說，「去哪都會遇到他，聊天就說，可以不要那麼死纏爛打嗎」。

馬林魚打線也力挺陳偉殷的好投，靠著瑞爾穆托(J.T.Realmuto)單場雙響炮領軍，全隊揮出8安、攻得5分。陳偉殷坦言，這著實對他起安定作用，「有時自己會想幫助球隊贏球，給自己太大壓力，今天打線先得了幾分，讓我更快專注在投球上。」

瑞爾穆托扮演英雄，他謙虛的說，是因為有包爾(Justin Bour)和卡斯楚(Starlin Castro)這種好打者的援護，讓他更能放手一搏，「我後頭有包爾跟卡斯楚，對手會給我能攻擊的球路，我感覺這確實幫助我很多。」

儘管拿到久違的勝投，不過，陳偉殷認為，自己還有很多需加強處，包括速球的控球、經常球數落後、失投球也偏多，「現在比較強調搶到球數領先，但這場蠻多時候仍處落後，像亞當瓊斯(Adam Jones)或馬恰多(Manny Machado)的安打、或史構普那轟，都是球數落後被打。」

(中時電子報)