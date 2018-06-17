冰封東京迪士尼！全新「冰雪奇緣」樂園 最快2022年正式開幕！

2018年06月17日 16:41 中時 徐力剛

東京迪士尼海洋擴建園區示意圖。（圖片取自東京迪士尼官網）

「魔髮奇緣主題園區」示意圖。（圖片取自東京迪士尼官網）

以「彼得潘」為主題設計2座遊樂設施及餐廳示意圖。（圖片取自東京迪士尼官網）

日本最受歡迎主題樂園東京迪士尼今年滿35歲了！日前園方對外宣布將投入2500億日圓（約685億7500萬新台幣）大筆資金，打造冰雪奇緣、魔髮奇緣與彼得潘3大主題樂園，最快2022年開幕。

據日媒報導，東京迪士尼海洋（TDS）土地面積共49公頃，其中部份平面停車場將改建成立體停車場，空出土地佔地約14公頃打造全新園區，此次將是東京迪士尼海洋開園以來最大規模擴建工程。

還記得2013年迪士尼推出動畫《冰雪奇緣》擄獲小朋友的心，冰雪炫風蔓延大街小巷，許多家長更將孩童打扮成公主Elsa與Anna模樣，童裝店公主裝一度出現搶購熱潮。全新打造「冰雪奇緣主題園區」將有被雪山包圍艾倫戴爾王國與小鎮餐廳，「彼得潘主題樂園」以夢幻島為設計主軸，加入3D特效，打造夢中奇幻王國，更可搭乘纜車前往「魔髮奇緣主題園區」，身歷其境體驗樂佩居住高塔。

想搶先體驗《冰雪奇緣》主題設施粉絲，可前往香港、巴黎迪士尼渡假園區一賭為快，其實在全球迪士尼樂園中，唯有「東京迪士尼海洋樂園」與「東京迪士尼樂園」並非美國華特迪士尼集團直營，而是由東方樂園與迪士尼集團以授權形式經營，也造就日本迪士尼樂園獨特地位，園內擁有異於他國樂園的創新設施，可有效增加旅客黏著度。

(中時 )