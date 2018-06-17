好友齊聚為2018世足賽加油！美食、美酒缺一不可

凱達大飯店「Happy Hour」專案，啤酒和特調享買一送一優惠。（圖片提供／凱達大飯店）

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MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店提供各式炸物小點，搭配啤酒滋味一絕。（圖片提供／慕軒飯店）
URBAN331威士忌酒吧空間寬敞舒適，提供絕佳觀賽場地。（圖片提供／慕軒飯店）

2018世足賽現正開打，三五好友齊聚觀看球賽、大啖美食，現場渲染力快速感染眾人，讓人大呼過癮。

凱達大飯店即日起至7月15日賽事期間，除提供現場電視轉播外，館內98酒吧每天晚上9時至凌晨12時推出「Happy Hour」專案，啤酒和特調買一送一，每杯售價140至220元不等。另提供墨式脆餅莎莎醬、酥炸楔型薯條、美式辣雞翅、七香辣味日式炸雞、酥炸花枝圈、酥炸起司條等開胃炸物，可搭配台灣生啤酒、紅牛伏特加、琴通寧、瑪格麗特、龍舌蘭日出、桑格莉亞水果酒、古巴雞尾酒及高杯酒等享用。

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧歡慶賽事，即日起至7月15日同步推出「世足同樂趴」活動，以80吋超大螢幕觀賞賽事轉播，每日晚間6點起，金牌啤酒暢飲2小時，每人僅499元+10%，4人同行加贈炸物拼盤乙份。

世足冠亞賽當天（7月15日）更延長營業時間至凌晨2點半，在仲夏夜暢飲沁涼啤酒與酥脆炸物，為支持球隊加油打氣。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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