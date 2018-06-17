3年前才逃死劫！柬埔寨親王車隊遭撞 王妃傷重不治

拉那列親王的車隊遇上嚴重車禍，車頭幾乎全毀。(圖/柬埔寨警方官網)

友善列印
中時電子報
拉那烈親王。(圖/美聯社)

柬埔寨前首相拉那烈親王（Norodom Ranariddh），也就是柬埔寨國王的哥哥，他與妻子在西南部發生嚴重車禍，其車隊遭一輛計程車迎頭撞上，車頭幾乎全毀。拉那烈親王頭部受傷，他的妻子帕爾拉王妃（Ouk Phalla）也因此重傷，緊急送醫治療，但警方在稍後宣布王妃傷重不治身亡。

身為奉辛比克黨主席的74歲的拉那烈親王與王妃原定計畫17日前往西哈努克省會見奉辛比克黨黨員和支持者，沒想到他們的車隊在上午9點於西南部的波雷諾縣4號公路上，遭到對向一輛計程車迎頭撞上，拉那烈親王的頭部、腿部均受傷，他的妻子帕爾拉王妃更是傷勢嚴重被緊急送往醫院。

西哈努克市警察局長納林（Chuon Narin）表示，帕爾拉王妃雖然在第一時間被送往施亞努市的醫院急救，但仍在中午12點30分不治身亡。

除此之外，計程車上的5名乘客也都因車禍受傷。

這已經是拉那烈親王與他的妻子第二次遭遇嚴重車禍，兩人在2015年4月返回金邊的途中，他的車隊遭到一輛卡車撞上，親王的座駕以及一輛維安人員的汽車都遭嚴重撞毀，親王與王妃也都在這場車禍中受傷。

拉那烈親王是已故西哈努克國王的次子，也是現任西哈莫尼國王的同父異母的哥哥。拉那烈親王所頂領導的黨將在7月29日參加大選，儘管這場選舉在去年救國黨遭取締後，陷入不自由也不公平的疑慮當中。

(中時電子報)

文章來源：Cambodian prince’s wife dies in head-on road crash

台灣人最喜歡的國家？ 新加坡居… 美國實驗室成功從海水提取鈾燃料

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。