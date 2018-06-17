3年前才逃死劫！柬埔寨親王車隊遭撞 王妃傷重不治

2018年06月17日 16:23 中時電子報 蔡萱

拉那烈親王。(圖/美聯社)

柬埔寨前首相拉那烈親王（Norodom Ranariddh），也就是柬埔寨國王的哥哥，他與妻子在西南部發生嚴重車禍，其車隊遭一輛計程車迎頭撞上，車頭幾乎全毀。拉那烈親王頭部受傷，他的妻子帕爾拉王妃（Ouk Phalla）也因此重傷，緊急送醫治療，但警方在稍後宣布王妃傷重不治身亡。

身為奉辛比克黨主席的74歲的拉那烈親王與王妃原定計畫17日前往西哈努克省會見奉辛比克黨黨員和支持者，沒想到他們的車隊在上午9點於西南部的波雷諾縣4號公路上，遭到對向一輛計程車迎頭撞上，拉那烈親王的頭部、腿部均受傷，他的妻子帕爾拉王妃更是傷勢嚴重被緊急送往醫院。

西哈努克市警察局長納林（Chuon Narin）表示，帕爾拉王妃雖然在第一時間被送往施亞努市的醫院急救，但仍在中午12點30分不治身亡。

除此之外，計程車上的5名乘客也都因車禍受傷。

這已經是拉那烈親王與他的妻子第二次遭遇嚴重車禍，兩人在2015年4月返回金邊的途中，他的車隊遭到一輛卡車撞上，親王的座駕以及一輛維安人員的汽車都遭嚴重撞毀，親王與王妃也都在這場車禍中受傷。

拉那烈親王是已故西哈努克國王的次子，也是現任西哈莫尼國王的同父異母的哥哥。拉那烈親王所頂領導的黨將在7月29日參加大選，儘管這場選舉在去年救國黨遭取締後，陷入不自由也不公平的疑慮當中。

(中時電子報)